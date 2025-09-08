Νέοι, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι: 497.000 οι ωφελούμενοι από τα μέτρα της ΔΕΘ

Περίπου 142.000 τρίτεκνοι και 25.000 πολύτεκνοι θα ωφεληθούν -βάσει φορολογικών δηλώσεων- από τη μείωση των συντελεστών που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και εξειδίκευσε σήμερα το οικονομικό επιτελείο.

Για τους τρίτεκνους από 10 έως 20.000 ευρώ, ο φόρος μειώνεται από το 22% σε 9%

Για πολύτεκνους αντιστοίχως ο φόρος μηδενίζεται.

Στην πράξη, όπως εξήγησε κατά τη συνέντευξη Τύπου ο κ. Πιερρακάκης το αφορολόγητο των οικογενειών με τέσσερα παιδιά και πάνω θα ξεπερνά τις 27.000 ευρώ, με ακόμη υψηλότερο όριο δηλαδή για κάθε επιπλέον τέκνο.

Έτσι σύμφωνα με δύο παραδείγματα που παρέθεσε ο κ. Πιερρακάκης

Τρίτεκνος με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ το μήνα, θα έχει μείωση φόρου περίπου 1.650 ευρώ ετησίως.

1.500 ευρώ το μήνα, θα έχει μείωση φόρου περίπου 1.650 ευρώ ετησίως. Πολύτεκνος με καθαρό μισθό 1.800 ευρώ θα έχει μείωση φόρου περίπου 4.100 ευρώ.

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός, εφόσον πρόκειται για ζευγάρι και τα εισοδήματα ισχύουν και για τους δύο φορολογούμενους, τότε τα νούμερα αυτά πολλαπλασιάζονται επί δύο.

Από τον Ιανουάριο στους λογαριασμούς

Οι μισθωτοί του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, θα «δουν» τα χρήματα αυτά στους λογαριασμούς τους από τον Ιανουάριο του 2026.

Όσον αφορά στους νέους, ο αριθμός των νέων που ωφελούνται από την εξαγγελθείσα μείωση των φορολογικών συντελεστών, είναι συνολικά 330.000.

Συγκεκριμένα, ωφελούνται:

260.000 νέοι μέχρι 30, που έχουν εισόδημα πάνω από το αφορολόγητο (10.000 ευρώ).

Άλλοι 70.000 έως 25 ετών με εισόδημα πάνω από το ήδη υφιστάμενο αφορολόγητο και άρα «δικαιούχοι» του νέου μειωμένου ή μηδενικού ορίου της φορολόγησης.

Υπενθυμίζεται ότι:

Οι συντελεστές για εισόδημα έως 20.000 ευρώ για τους νέους έως 25 ετών μηδενίζονται.

έως 20.000 ευρώ για τους νέους έως 25 ετών Για νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής για εισοδήματα από 10 έως 20.000 ευρώ μειώνεται από το 22% στο 9%.

«Ενισχύουμε τους νέους στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας, σε μια περίοδο που διαθέτουν πιο περιορισμένη επαγγελματική εμπειρία. Ο στόχος είναι να μειώσουμε το ποσοστό ανεργίας στις μικρές ηλικίες. Το ποσοστό ανεργίας πέφτει συνολικά, αλλά θέλουμε να δώσουμε μια ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στα πρώτα τους βήματα, σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Διαβάστε ακόμη:

Οι παρεμβάσεις στη φορολογία εισοδήματος – Πώς διαμορφώνεται το αφορολόγητο με τους νέους συντελεστές (πίνακες και παραδείγματα)

Το νέο μισθολόγιο για τους ενστόλους – Τι αλλάζει από τον Οκτώβριο, τι αυξήσεις θα δουν πάνω 151.400 στελέχη

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις από το 2026 – Πόσοι και πόσο ωφελούνται, αναλυτικά παραδείγματα

ΔΕΘ: Τα 10 μέτρα Μητσοτάκη που αλλάζουν το εισόδημα από το 2026 – Οι νέοι φορολογικοί συντελεστέ