ΕΝΦΙΑ: Οι 12.720 οικισμοί στους οποίους καταργείται σταδιακά για κύριες κατοικίες (πίνακας)

Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους περιλαμβάνεται στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 89η ΔΕΘ.

Βάσει όσων έχουν ανακοινωθεί, από το 2026 μειώνεται κατά 50% και από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

Ειδικότερα, από το 2026 μειώνεται ο φόρος κατά 50% και από το 2027 απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δικαιώματα στα ακίνητα που αφορούν κύρια κατοικία και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 1.500 κατοίκων, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Εξαιρούνται κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.

Το μέτρο σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο εκτιμάται ότι αφορά περίπου 1 εκατομμύριο δικαιώματα επί κατοικιών στις εν λόγω περιοχές της επικράτειας. Αφορά 12.720 οικισμούς (σε σύνολο 13.586 οικισμών) της χώρας τόσο στην ηπειρωτική, όσο και νησιωτική Ελλάδα και το ετήσιο κόστος της πλήρους απαλλαγής εκτιμάται σε περίπου 75 εκατ. ευρώ.

Οι 12.720 οικισμοί

Ακολουθεί πίνακας με τους οικισμούς που καταργείται σταδιακά ο ΕΝΦΙΑ:

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο τον πίνακα σε μορφή excel, όπως δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

Πίνακας επιλέξιμων οικισμών

