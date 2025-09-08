Κόλλιας (ΟΕΕ): Γενναία διανομή μερίσματος τα μέτρα Μητσοτάκη

Η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, «αποτελεί στην ουσία μια γενναία διανομή μερίσματος προς τους πολίτες», επισημαίνει ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Όπως σημειώνει, με τις σημαντικές μειώσεις φορολογικών συντελεστών και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, η κυβέρνηση διανέμει στους πολίτες σημαντικό μέρος του πλεονάσματος, το οποίο έχει επιτευχθεί – μεταξύ άλλων – με τα βάρη, που έχουν επωμιστεί όλα αυτά τα χρόνια.

«Πρόκειται για μέτρα τα οποία βοηθούν σημαντικά τη μέση ελληνική οικογένεια και τους νέους, αυξάνοντας το εισόδημά τους – δεδομένου ότι αυτό θα φανεί από την 1η Ιανουαρίου, μέσω της μείωσης της παρακράτησης στους μισθούς.

Πρόκειται για μέτρα, τα οποία στοχεύουν να αντιμετωπίσουν το μείζον δημογραφικό πρόβλημα, μηδενίζοντας τον φόρο για οικογένειες με τέσσερα παιδιά».

Κατά τον κ. Κόλλια, αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η προσπάθεια σταματά εδώ. «Απαιτείται συνέχιση των δράσεων για περαιτέρω περιορισμό της φοροδιαφυγής, για διατήρηση και ενίσχυση του δημοσιονομικού πλεονάσματος, για περαιτέρω επιτάχυνση της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου».