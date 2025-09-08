Πόσοι ωφελούνται από την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε χωριά – Ποια νησιά θα δουν μείωση ΦΠΑ

Πληθώρα οικισμών ανά την επικράτεια αφορά το μέτρο για τον ΕΝΦΙΑ που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό στην 89η ΔΕΘ. Ο φόρος μειώνεται από το 2026 στο μισό και από το 2027 καταργείται για τις κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω από 1.500 κατοίκους.

Όπως εξήγησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, η μείωση και τελικά κατάργηση του ΕΝΦΙΑ αφορά 12.720 οικισμούς, από συνολικά 13.585, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα.

Το οικονομικό επιτελείο υπολογίζει ότι ωφελούνται συνολικά 1 εκατομμύριο πολίτες.

Η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά

Τα μέτρα που έχουν ως στόχο τη στήριξη της ακριτικής Ελλάδας περιλαμβάνουν και τη μείωση κατά 30% των συντελεστών ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου με πληυθσμό κάτω των 20.000 κατοίκων.

Από την 1η-1-2026 οι συντελεστές ΦΠΑ μειώνονται, από 6%, 13% και 24%, σε 4%, 9% και 17% στα εξής 19 νησιά του Αιγαίου:

Λειψοί

Τήλος

Αγαθονήσι

Χάλκη

Καστελόριζο

Κάλυμνος

Νίσυρος

Πάτμος

Σύμη

Κάρπαθος

Κάσος

Αστυπάλαια

Λήμνος

Άγιος Ευστράτιος

Ικαρία

Φούρνοι

Οινούσσες

Ψαρά

Σαμοθράκη

Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ είναι διαθέσιμη, ΕΔΩ.