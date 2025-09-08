Το νέο μισθολόγιο για τους ενστόλους – Τι αλλάζει από τον Οκτώβριο, τι αυξήσεις θα δουν πάνω 151.400 στελέχη

Περισσότερες πληροφορίες για τις αυξήσεις που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός από την 89η ΔΕΘ στις απολαβές των ενστόλων και των διπλωματών έδωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομιών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Εξειδικεύοντας τα μέτρα, που περιλαμβάνονται στο λεγόμενο «πακέτο της ΔΕΘ», ο κ. υπουργός εξήγησε πως από τον Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ενστόλων ανάλογα τα χρόνια υπηρεσίας και τον βαθμό τους.

Στο πλαίσιο αυτό μεσοσταθμικά η αύξηση θα είναι 110 ευρώ το μήνα. Για τους ανώτερους αξιωματικούς οι αυξήσεις θα ξεπερνούν τα 200 ευρώ τον μήνα.

Ποιους αφορούν οι αυξήσεις

Το νέο, αναβαθμισμένο μισθολόγιο αφορά:

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων

Ελληνικής Αστυνομίας

Πυροσβεστικού Σώματος

Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Στελέχη Διπλωματικού Σώματος

Ο συνολικός αριθμός όσων εντάσσονται στο νέο μισθολόγιο ανέρχεται σε 151.422 άτομα.

Τι ισχύει σήμερα

Σήμερα έχουμε κοινό μισθολόγιο με τέσσερις (4) κατηγορίες για τη μισθολογική κατάταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Κατηγορία Α΄: στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, τους απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενους στο Σώμα των αξιωματικών και τα Κοινά Σώματα από την ονομασία τους ως αξιωματικών, αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας πτυχιούχοι ΑΕΙ και αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές και μόνιμους υπαξιωματικούς που μετατάσσονται στα Σώματα των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Κατηγορία Β΄: Υπαξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Αξιωματικοί που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών των ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Σ.Υ.), αξιωματικοί του ν.δ. 649/1970 (Α΄176), υπαξιωματικοί, ανθυπαστυνόμοι και αντίστοιχοι αξιωματικοί που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων.

Κατηγορία Γ΄: στελέχη με προέλευση από ΕΠ.ΟΠ. – Ο.Π.Υ. – Ε.Μ.Θ. – Ε.Π.Υ., καθώς και το προερχόμενο από την κατηγορία Δ΄ αστυνομικό προσωπικό.

Κατηγορία Δ΄: Ειδικοί Φρουροί – Συνοριακοί Φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην Κατηγορία Α΄ υπάρχουν 35 κλιμάκια, στην Κατηγορία Β΄ 28 κλιμάκια, στην Κατηγορία Γ΄ 22 κλιμάκια και στην Κατηγορία Δ΄ 18 κλιμάκια.

Το νέο καθεστώς

Νέο μισθολόγιο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

· Στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό.

· Αλλάζει η λογική των κλιμακίων. Πλέον θα υπάρχουν κλιμάκια που εξαρτώνται μόνο από τα έτη υπηρεσίας και επάνω σε αυτά θα εφαρμόζεται η προσαύξηση βάσει του βαθμού.

· Τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20.

· Αναμορφώνεται το βαθμολόγιο των ενόπλων δυνάμεων.

· Βάσει του νέου βαθμολογίου δημιουργείται διαφοροποίηση στις προσαυξήσεις βάσει βαθμού για τις Κατηγορίες Β’ και Γ΄ για τα μελλοντικά έτη.

Νέο μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας

· Η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό μεταβαίνουν επίσης στη νέα δομή του μισθολογίου.

· Η αύξηση του βασικού μισθού με βάση τα έτη Υπηρεσίας είναι η ίδια με αυτή των Ενόπλων Δυνάμεων.

· Διαφοροποιείται ελαφρώς ο συντελεστής προσαύξησης βαθμού, λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη μεταξύ των σωμάτων.

