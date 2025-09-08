Live: Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στην 89η ΔΕΘ – Κ. Πιερρακάκης: Η μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση

Τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδικεύει το οικονομικό επιτελείο.

Δείτε ζωντανά τις ανακοινώσεις:

Κ. Πιερρακάκης: Μία εντελώς διαφορετική αρχιτεκτονική φορολογίας

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε πως «πρόκειτα για μία φορολογική εταρρύθμιση που δεν είναι μία αποσπασματική αλλαγή» αλλά «κάτι πολύ μεγαλύτερο και ολοκληρωμένο.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, όπως είπε, αλλάζουν τη φιλοσοφία του συστήματος και δίνουν ξεχωριστή στήριξη στους νέους και τις οικογένειες, αλλά και ανάσα στη μεσαία τάξη

Ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για μία εντελώς διαφορετική αρχιτεκτονική φορολογίας που θα καθορίσει θετικά την πορεία της χώρας.

Αναφέρθηκε επίσης στη «δύσκολη πραγματικότητα που καταγράφεται διεθνώς αλλά και στη χώρα μας» στο δημογραφικό τονίζοντας πως «η Ελλάδα μικραίνει και γερνά».

Παρεμβάσεις που αφορούν 4 εκατ. φορολογούμενους

Όπως υπογράμμισε, οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν από το βήμα της ΔΕΘ είναι στα 1,76 δισ. ευρώ για το 2026, ενώ τα μέτρα αυτά το 2027 πηγαίνουν στα 2,5 δισ. ευρώ. «Είναι η μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι παρεμβάσεις στην κλίμακα άμεσης φορολογίας αφορούν 4 εκατ. πολίτες, αλλά το σύνολο των μέτρων αφορούν το σύνολο του πληθυσμού, πρόσθεσε, εξειδικεύοντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού:

Φορολογικοί συντελεστές και οικογένεια

Μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές για όλους τους πολίτες με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ.

Ειδικά για τους τρίτεκνους από 10.000-20.000 ο φόρος μειώνεται από το 22% στο 9% και μηδενίζεται για τους πολύτεκνους. Στην πράξη το αφορολόγητο των οικογενειών με 4 παιδιά και πάνω θα ξεπερνά τις 27.000 ευρώ, με ακόμη υψηλότερο όριο για κάθε τέκνο. «Επειδή έχουμε πει ότι ο φόρος θα μειώνεται στις ενδιάμεσες κλίμακες δύο μονάδες ανά παιδί, αυτό προφανώς θα ισχύει και για μετά τα 4 παιδιά» διευκρίνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Έφερε μάλιστα δύο παραδείγματα:

Παράδειγμα 1: Τρίτεκνος με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ τον μήνα θα έχει μείωση φόρου περίπου 1.650 ευρώ ετησίως.

Παράδειγμα 2: Πολύτεκνος με καθαρό μισθό 1800 ευρώ θα έχει μείωση φόρου περίπου 4.100 ευρώ.

Ο υπουργός διευκρίνισε πως εφόσον μιλάμε για ζευγάρι αν έχουμε τους ίδιους αριθμούς και στους δύο πολλαπλασιάζονται αυτά τα νούμερα επί 2.

Ειδικά για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα τα χρήματα θα είναι ορατά στους λογαριασμούς από τον Ιανουάριο του 2026.

Στήριξη νέας γενιάς

Ενισχύονται οι νέοι, στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Οι συντελεστές για εισόδημα έως 20.000 ευρώ για τους νέους έως 25 ετών μηδενίζονται, για νέους 26-30 ετών οι συντελεστές για εισοδήματα από 10.000 – 20.000 ευρώ μειώνεται από το 22% στο 9%. Πόσους αφορά αυτό; Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, οι νέοι που είναι μέχρι 30 ετών πάνω από τις 10.000 είναι 260.000 και εκείνοι που είναι μέχρι 25 ετών είναι 70.000.

Στήριξη της μεσαίας τάξης

Ενισχύεται η μεσαία τάξη και μειώνονται όλοι οι φορολογικοί συντελεστές. για εισοδήματα 10.000 – 40.000 ευρώ σε κάθε κλιμάκιο 2 μονάδες χωρίς τέκνα και +2 για κάθε παιδί. Εισάγεται νέος μειωμένος συντελεστής 39%, 5 μονάδες χαμηλότερος από το σημερινό, για εισοδήματα από 40.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ.

Δημογραφικό, στέγη, αποκέντρωση

Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε βάθος 2ετίας για την κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων, μέτρο που ωφελεί 1 εκατ. πολίτες που έχουν την κύρια κατοικία τους στα χωριά της χώρας. Αφορά 12.720 οικισμούς.

Μειώνονται κατά 30% οι συντελεστές ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά έως 20.000 κατοίκων.

Διαβάστε ακόμη:

ΔΕΘ: Τα 10 μέτρα Μητσοτάκη που αλλάζουν το εισόδημα από το 2026 – Οι νέοι φορολογικοί συντελεστές