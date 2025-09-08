Θετικά μηνύματα για το μέλλον της Βόρειας Ελλάδας στο Forum της «Ν»

Θετικά μηνύματα και ειδήσεις όσον αφορά το μέλλον της Βόρειας Ελλάδας ως σταυροδρόμι εμπορίου και οικονομικής ανάπτυξης προέκυψαν από τις εργασίες του Forum που διοργάνωσε η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, με τη συμμετοχή διακεκριμένων προσωπικοτήτων της επιχειρηματικής κοινότητας, πλουτοπαραγωγικών φορέων και αρμόδιων υπουργών.

Χαιρετισμούς απηύθυναν στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης ο Γενικός Διευθυντής της Ναυτεμπορικής, Σπύρος Κτενάς, ο Οικονομικός Επόπτης του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), Θεμιστολής Σαρασίδης, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo Α.Ε., Κυριάκος Ποζρικίδης.

Τάκης Θεοδωρικάκος: Tο νέο παραγωγικό μοντέλο γίνεται πράξη

Έμφαση στη θετική επίδραση που έχουν οι εξαγγελίες που έκανε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 89ης ΔΕΘ στο κόστος ζωής έδωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία τόσο στο μέτρο για την επιστροφή ενός ενοικίου, όσο και στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς και χωριά.

Ο υπουργός Ανάπτυξης έδωσε επίσης έμφαση στο νέο παραγωγικό μοντέλο για την ελληνική οικονομία, το οποίο όπως τόνισε γίνεται πράξη ήδη μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο, την στρατηγική του υπουργείου για τη βιομηχανία, την έρευνα και την καινοτομία.

Μεταξύ άλλων, επισήμανε επίσης πως ο αναπτυξιακός νόμος έχει στο επίκεντρό του τη Βόρεια Ελλάδα, τους παραμεθόριους νομούς και τις περιοχές με εισόδημα κάτω από το 70% του εθνικού μέσου όρου, όπως και ότι «ταυτόχρονα, ακολουθούμε μια στρατηγική έργων ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού των βιομηχανικών πάρκων, ώστε να στρέψουμε τις επενδύσεις μέσα στις ΒΙ.ΠΕ».

Απόστολος Τζιτζικώστας: Να δημιουργηθεί μια «στρατιωτική Σένγκεν»

Διπλό αίσιο μήνυμα για ανάδειξη της Ελλάδας σε κόμβο εμπορίου κόμισε από το βήμα του Forum της Ναυτεμπορικής ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ε.Ε., Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στην πρόταση που παρουσίασε πριν έναν μήνα για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό η Κομισιόν, όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, οι πόροι για τις υποδομές και τις μεταφορές διπλασιάζονται από 25,8 δισεκατ. ευρώ στα 51,5 δισεκατ. ευρώ και για τη χώρα μας που αποτελεί σταυροδρόμι, αυτό αποτελεί αναμφίβολα μοναδική ευκαιρία για αναβάθμιση υποδομών και ανάδειξη σε κόμβο εμπορίου.

Επίσης πριν έναν μήνα ο κ. Τζιτζικώστας υπέγραψε την έγκριση πόρων ύψους 277 εκατ. ευρώ για το οδικό και σιδηροδρομικό τμήμα Αλεξανδρούπολη-Πυθίου μήκους 68,3 χλμ., το οποίο «αποτελεί μέρος του μεγάλου και στρατηγικού έργου σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με το Βουκουρέστι και περιέχεται στον άξονα Ελλάδα-Βουλγαρία –Ρουμανία, ένα έργο που θα αλλάξει ριζικά τον χάρτη της ΝΑ Ευρώπης και θα δώσει πραγματικά στρατηγικό ρόλο στη Βόρεια Ελλάδα και την Ελλάδα συνολικά» καθώς θα συνδέσει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα και στη συνέχεια από την άλλη μεριά με τον ποταμό Δούναβη και με την υπόλοιπη Ευρώπη. Στην κατεύθυνση αυτή μέχρι το Νοέμβριο πρόκειται να υπογραφεί και το σχετικό Σύμφωνο Συνεργασίας.

Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ε.Ε. τόνισε επίσης ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί μια «στρατιωτική Σένγκεν» με έργα που θα χρησιμοποιούνται και από τους πολίτες, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη.

Στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Τζιτζικώστας εξήρε το ρόλο της Ναυτεμπορικής ως θεμέλιο του δημοκρατικού Τύπου στην Ελλάδα, που «πορεύεται με τρεις αξίες: Ανεξαρτησία, Πολυφωνία και Αξιοπιστία» και «δεν γράφει απλώς, φωτίζει τις προοπτικές και συνδέει την οικονομία με τη δημόσια σφαίρα».

Σίμος Διαμαντίδης: Η Θεσσαλονίκη να γίνει διαμετακομιστικό κέντρο

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων ΣΕΒΕ, Σίμος Διαμαντίδης, χαρακτήρισε πολύ σημαντικές τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού όσον αφορά τις εξαγωγές και την εξωστρέφεια και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έδωσε επίσης έμφαση στα έργα υποδομών που «τρέχουν» στην περιοχή και θα συμβάλουν, όπως τόνισε, ώστε «η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη να γίνουν ένα διακομετακομιστικό κέντρο για τα εμπορεύματα τα ελληνικά και άλλων χωρών».

Ιωάννης Γεώργιζας: Πλουτοπαραγωγική πηγή ο τουρισμός

Στις αναπτυξιακές προοπτικές που διαμορφώνει ο τουρισμός στην Αθήνα, αλλά και στις προκλήσεις της διαχείρισής του αναφέρθηκε ο Ιωάννης Γεώργιζας, Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε.

«Ο δήμαρχος – τόνισε ο CEO της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε. – έχει αντιληφθεί ότι πέραν της προβολής που συνεχίζεται θα πρέπει να δούμε και τη συνολική διαχείριση του τουρισμού. Πριν από μερικά χρόνια ο τουρισμός στην Αθήνα ήταν 2 εκατομμύρια – βέβαια ήταν κατά τη διάρκεια της κρίσης όπου καταρρέαμε, αλήθεια είναι αυτό – ενώ πέρυσι είχαμε 8 εκατομμύρια τουρίστες και θα έχουμε και περισσότερους. Για εμάς είναι καλοδεχούμενοι. Ο τουρισμός είναι ένα ένας πόρος, είναι μια πλουτοπαραγωγική πηγή» παρατήρησε ο κ.Γεώργιζας, προσθέτοντας πάντως πως «πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες έτσι ώστε να τις διαχειριστούμε για να μην φέρουμε σε αντίθεση κάποια μερίδα της κοινωνίας που ενδεχομένως δεν καταλαβαίνει ότι επωφελείται». Τόνισε ωστόσο πως η Αθήνα δεν έχει υπερτουρισμό αλλά ετεροβαρή παρουσία τουριστών στο κέντρο. Για τον λόγο αυτό εκπονήθηκε, όπως πρόσθεσε, μια μελέτη φέρουσα τουριστικής ικανότητας και σε συνέχεια της μελέτης αυτής ιδρύθηκε το Παρατηρητήριο Τουρισμού, το οποίο θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για το δήμο της Αθήνας και για την πολιτεία γενικότερα.

Υποδομές και ανάπτυξη

Χρίστος Δήμας: H Θεσσαλονίκη επίκεντρο των εξελίξεων

Έμφαση στη σιδηροδρομική σύνδεση των λιμανιών Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας και πλέον και με λιμάνια της Μολδαβίας και την Οδησσό (Ουκρανία) έδωσε και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Όσον αφορά τα εντός συνόρων έργα, ο κ. Δήμας τόνισε ότι μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2026 θα δοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα 45,5 χλμ. που απομένει στον άξονα Ε65 (βόρειο τμήμα του Ε65), αναφέρθηκε επίσης στον οδικό άξονα Ιωάννινα-Κακαβιά που αναβαθμίζει τα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας και τόνισε ότι προ μερικών ημερών υπέγραψε την έγκριση της υποβολής προσφορών για το ΣΔΙΤ που θα ενώσει την Αμφίπολη με τη Δράμα, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπογράψει και την αντίστοιχη απόφαση για τον άξονα Θεσσαλονίκη-Εδεσσα.

«Η Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων». Το Μετρό της Θεσσαλονίκης όπως τόνισε είναι το πιο ωραίο Μετρό στον κόσμο, ενώ η υπερυψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας (Fly-Over) έχει ολοκληρωθεί μέσα σε έναν χρόνο ήδη κατά 30%. Μετά την ολοκλήρωση της επέκτασης του Μετρό στην Καλαμαριά ο σχεδιασμός, όπως τόνισε, είναι για τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.

Ντίνος Μπενρουμπή: Πρόδρομες εργασίες για τον 6ο προβλήτα

«Είμαστε πολύ κοντά στην υπογραφή για την έναρξη των εργασιών» για την επέκταση του 6ου προβλήτα Θεσσαλονίκης τόνισε ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ, Ντίνος Μπενρουμπή.

«Έχουμε ήδη ξεκινήσει πρόδρομες εργασίες ύψους 3 εκατ. ευρώ, οι οποίες φτάνουν στο τέλος τους, οπότε υποχρεωτικά θα ακολουθήσει η κύρια σύμβαση. Και πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε κάνει και value engineering σημαντικής αξίας υπέρ του κυρίου του έργου, οπότε και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να υπογραφεί η σύμβαση. Νομίζω είμαστε πάρα πολύ κοντά. Βέβαια το πάρα πολύ κοντά σε τέτοιου μεγέθους συμβάσεις μπορεί να είναι τρεις εβδομάδες, δεν είναι τρεις ώρες γιατί είναι μεγάλο το έργο. Πάντως νομίζω ήρθε η ώρα της αλήθειας».

Απαντώντας δε στην ερώτηση αν η ΜΕΤΚΑ εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την ανάπλαση της ΔΕΘ, δεδομένου ότι έχει αλλάξει το σχετικό σχέδιο, ο κ. Μπενρουμπή απάντησε θετικά και διευκρίνισε σχετικά: «Είχαμε δηλώσει πέρυσι ότι θα ενδιαφερόμασταν τότε αν έβγαινε κάποια μορφή επένδυσης, γιατί επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ – ακόμη περισσότερο από ότι τα αμιγή δημόσια έργα μόνο ή τα ιδιωτικά έργα μόνο – για τα έργα στα οποία ο Όμιλος Metlen μπορεί να επενδύσει. Οπότε είχαμε δείξει σημαντικό ενδιαφέρον για το έργο αυτό της ΔΕΘ. Τώρα είναι πιο απλά τα πράγματα. Τώρα είναι ένα απλό – από ό,τι κατάλαβα – δημόσιο έργο. Εργολάβοι δημοσίων έργων είμαστε, προφανώς και θα ενδιαφερθούμε αλλά είναι άλλης μορφής το ενδιαφέρον».

Τάνια Τζίκα: Να δοθεί έμφαση στην αυτοματοποίηση

Η πρόεδρος της βιομηχανίας ELVIAL τόνισε ότι η ελληνική μεταποίηση βάλλεται κυρίως λόγω του ενεργειακού κόστους αλλά και λόγω της αδυναμίας του κορεσμένου δικτύου να δεχθεί τις επενδύσεις των εταιρειών σε ΑΠΕ, καθώς και λόγω των ελλείψεων των υποδομών. Παράλληλα ζήτησε αλλαγή του αναπτυξιακού νόμου ώστε να δοθεί βάρος στην αυτοματοποίηση, καθώς επίσης την καλύτερη διασύνδεση της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της βιομηχανίας και την απλοποίηση των διαδικασιών για την είσοδο εργαζομένων από τρίτες χώρες ώστε να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες της αγοράς. Με 530 εργαζόμενους, κύκλο εργασιών 130 εκατ. ευρώ και εξαγωγικό προσανατολισμό που φτάνει το 75%, η ELVIAL συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της στην Ευρώπη.

Γρηγόρης Αβανίδης: Άρχισε η κατασκευή της «The Great» μονάδας

Πέντε projects, συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ έχει σε εξέλιξη ο Όμιλος Κουρτίδη, όπως τόνισε ο Διευθυντής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας του Ομίλου, Γρηγόρης Αβανίδης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 1820 εξοχικές κατοικίες και το εμβληματικό project «Alexandrou Chora», το οποίο έχει ξεκινήσει: Συγκεκριμένα έχει ξεκινήσει η κατασκευή του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «The Great», πέντε αστέρων, ενώ το ίδιο project περιλαμβάνει επίσης ένα «χωριό» 100 πολυτελών κατοικιών, ένα μπουτίκ ξενοδοχείο, ένα πολιτιστικό κέντρο και ανάπτυξη πολλών χώρων πρασίνου και πάρκου. Ο Όμιλος Κουρτίδη έχει επίσης στα σκαριά τη δημιουργία θεματικού πάρκου για τον Μέγα Αλέξανδρο, στην περιοχή των Κερδυλλίων, δίπλα στην Εγνατία οδό, σε έκταση 30 στρεμμάτων.

Γιάννης Κακαβάκης: Προς προσέλκυση επενδυτών

Τα επόμενα βήματα ανάπτυξης του επιχειρηματικού πάρκου Thess INTEC παρουσίασε ο Οικονομικός Διευθυντής του, Γιάννης Κακαβάκης.

Μετά την πρόσφατη ΚΥΑ με την πλήρη αδειοδότηση του Πάρκου, έχει επιλεγεί προτιμητέοος ανάδοχος για την κατασκευή της πρώτης φάσης των υποδομών η εταιρεία ΑΒΑΞ μέσω της θυγατρικής της ΕΤΕΘ. Εντός των επόμενων ημερών θα υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης γης στο ΕΚΕΤΑ για την κατασκευή των νέων του εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα τρέχει στρατηγική συνεργασία του Thess INTEC με την EY Ελλάδος και την European Innovation Solutions S.A (πρώην Ευρωσύμβουλοι ΑΕ) για την προσέλκυση κορυφαίων επενδυτών και ενοίκων στις εγκαταστάσεις του. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του project θα γίνει αναδιάρθρωση της δημόσιας χρηματοδότησης, ενώ επίσης τρέχουν διμερείς συζητήσεις με funds που ενδιαφέρονται για μεγάλο μέρος του Πάρκου.

Ο Βορράς από την Περιφέρεια στο επίκεντρο

Δημήτρης Κουρέτας: Η ακαδημαϊκή γνώση συναντά τις συμπράξεις

Στρατηγικής σημασίας είναι ο ρόλος του Πανεπιστημίου για την εξωστρέφεια του τοπικού οικοσυστήματος επιχειρήσεων, τόνισε από το βήμα του Forum της Ν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, σύμφωνα με τον οποίον η εξωστρέφεια των περιφερειών πρέπει να κουμπώσει με την παρουσία των τοπικών πανεπιστημίων.

«Σε αυτό το πλαίσιο στην περιφέρεια Θεσσαλίας έχουμε προχωρήσει σε τρία βήματα. Το ένα είναι τα ερευνητικά προγράμματα που έχουν σχέση με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, στη Θεσσαλία εστιάζουμε στην αγροδιατροφή. Το δεύτερο αφορά τις συμπράξεις στο πλαίσιο ερευνώ-καινοτομώ και το τρίτο αφορά την επιχειρηματικότητα. Η εξωστρέφεια δεν γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού, αλλά με τον επιτυχή συνδυασμό της ακαδημαϊκής γνώσης για την επίλυση των δυσκολιών εξωστρέφειας της τοπικής αγοράς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μαρίνος Γιαννόπουλος: Export Academy η νέα πλατφόρμα

Στην αναβάθμιση του Enterprise Greece με σύγχρονα εργαλεία επικέντρωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece SA, Μαρίνος Γιαννόπουλος.

Η κυβέρνηση – τόνισε ο κ. Γιαννόπουλος – θέτει σε ισχύ στοχευμένη δράση που αφορά όλες τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με έμφαση την ελληνική περιφέρεια. Όσον αφορά το Enterprise Greece είμαστε ο κατεξοχήν αρμόδιος εθνικός φορέας για την προώθηση εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων όπως αποφάσισε το πρόσφατο ΚΥΣΟΙΠ στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας. Το βασικό είναι ότι θα υπάρχει σχέδιο, εργαλεία, περαιτέρω εκπαίδευση και ενημέρωση και για το σκοπό αυτό ξεκινά τη λειτουργία της, μια νέα πλατφόρμα, το Export Academy.

Ευστάθιος Λιακόπουλος: Να βοηθήσουμε το επιχειρείν να εξελιχθεί

Το ζητούμενο, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι να υπάρχει βοήθεια και κατεύθυνση για το πού μπορούν να φτάσουν. Υπάρχουν δύο παράγοντες που χρειάζονται μεγάλη βελτίωση, επισήμανε από την πλευρά του ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της BSS – Building Solid Success, Ευστάθιος Λιακόπουλος.

«Ο ένας παράγοντας είναι το τραπεζικό πλαίσιο και αναφέρομαι στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, που είναι δύσκολη μιας και οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούν, αλλά ουσιαστικά κάνουν διαμεσολάβηση προγραμμάτων που παίρνουν από την Αναπτυξιακή Τράπεζα ή από αλλού. Αντιστοίχως οι επιχειρήσεις δεν έχουν βελτιώσει τις εσωτερικές συνθήκες τους για να φτάσουν στην εκπλήρωση υψηλότερων στόχων. Υπάρχει μια εθνική ευκαιρία, εάν καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσουν να εξελιχθούν, να αποκτήσουν μέγεθος, να έχουν πρόσβαση πιο εύκολα σε χρηματοδοτικά εργαλεία, φανταστείτε τη γεωμετρική πρόοδο θα έχουμε για την ελληνική οικονομία», ανέφερε σχετικά.

Γιώργος Μυλωνάς: Λείπουν οι προδιαγραφές

«Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια μέριμνα για το ζήτημα των εξαγωγών» εκτίμησε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ομίλου Alumil, Γιώργος Μυλωνάς, επισημαίνοντας ότι στην Ελλάδα «λείπουν οι προδιαγραφές προϊόντων, οι πιστοποιήσεις. Δηλαδή, στην Ελλάδα κάποιος μπορεί να παράγει ένα β΄ κατηγορίας προϊόν και να προσπαθεί να το πουλήσει έξω επειδή είναι πολύ φθηνός».

Ισμήνη Παπακυρίλλου: Στα 3,3 δισ. ευρώ το ΤΈΠΊΧ 3

«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει ως βασική στόχευση την χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων και με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», επισήμανε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Ισμήνη Παπακυρίλλου.

Αυτό, όπως σημείωσε η κα. Παπακυρίλλου, «γίνεται μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε στην αγορά» με βασικό χαρακτηριστικό αφενός τη μόχλευση επειδή συνδυάζουν και δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς πόρους αλλά και με το στοιχείο της ανακύκλωσης, καθώς πρόκειται για δανειακά προϊόντα, οπότε τα λεφτά επιστρέφουν και μπορούν να ξαναπέφτουν στην αγορά».

Στην κατεύθυνση αυτή έδωσε έμφαση στο ΤΕΠΙΧ 3 που, όπως επισήμανε, είναι «το βασικό εργαλείο που έχουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά. Με τα νέα χρήματα που έχουν ανακοινωθεί, φτάνει τα 3,3 δισεκατ. ευρώ συνολικό προϋπολογισμό. Άρα, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που έχει πραγματικό αντίκτυπο στην αγορά».