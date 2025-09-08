Σε δύο δόσεις η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς – Ποιοι χάνουν το επίδομα των 250 ευρώ

Ένα καινούργιο μέτρο, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, 50% το 2026 και 50% το 2027, και ένα πιο παλιό, το επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, περιλάμβανε το πακέτο μέτρων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Η προσωπική διαφορά θα μειωθεί σταδιακά, σε δύο ισόποσες δόσεις, διώχνοντας έτσι, σε βάθος διετίας, ένα βαρίδι από δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους, που δεν έλαβαν αυξήσεις στις συντάξεις την τελευταία τριετία, εξαιτίας της.

Παράλληλα, το επίδομα που θα καταβληθεί τον Νοέμβριο είναι μέτρο που είχε εξαγγελθεί από την περασμένη άνοιξη και αφορά περίπου 1.440.000 συνταξιούχους.

Όμως, από αυτές τις δύο παρεμβάσεις, υπάρχουν «θολά σημεία», που πρέπει να επεξηγηθούν από το οικονομικό επιτελείο.

Αυτά είναι:

Προσωπική διαφορά: Έως τώρα, κάθε αύξηση που δινόταν στις συντάξεις (13% την τριετία 2023 – 2025) είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της προσωπικής διαφοράς.

Σε όποιες περιπτώσεις υπήρξε μηδενισμός, τότε οι αυξήσεις προστέθηκαν στο τελικό ποσό της σύνταξης, που καταβλήθηκε στους δικαιούχους. Έτσι, από το 1,1 εκατ. συνταξιούχους με προσωπική διαφορά το 2023, ο e-ΕΦΚΑ κατέγραψε 671.000 το 2025.

Τώρα, που η διαδικασία θα περιλαμβάνει την αυτόματη μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% το 2026 και κατά το υπόλοιπο 50% το 2027, για τον πλήρη μηδενισμό της, σε όλους τους συνταξιούχους, πρέπει να αποσαφηνιστεί εάν θα δοθεί η αύξηση του 2026 και του 2027 στις συντάξεις, στο τελικό ποσό. Σε διαφορετική περίπτωση, απλώς για άλλη μία διετία οι αυξήσεις θα απορροφηθούν από την προσωπική διαφορά, μέχρι την τελική εξάλειψή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», υπάρχει ήδη σχετική εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΓΓΚΑ) του υπουργείου Εργασίας, για νομοθετική παρέμβαση, που θα ξεκαθαρίζει ότι εφεξής εξαιρούνται οι αυξήσεις στις συντάξεις, από την υποχώρηση της προσωπικής διαφοράς.

Επίδομα για χαμηλοσυνταξιούχους

Το επίδομα των 250 ευρώ είναι προγραμματισμένο να καταβληθεί τον Νοέμβριο. Από το σύνολο των 2,5 εκατ. συνταξιούχων, περίπου 1,1 εκατ. μένουν εκτός επιδόματος, λόγω των ηλικιακών και εισοδηματικών – περιουσιακών κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί. Με δεδομένο ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν ανακοίνωσε την παραμικρή αλλαγή σε αυτά τα όρια, οι ανωτέρω συνταξιούχοι θα χάσουν το εν λόγω επίδομα.

Υπενθυμίζεται ότι τα κριτήρια χορήγησης για τη λήψη του επιδόματος των 250 ευρώ είναι τα εξής:

Το 65ο έτος ηλικίας. Κανείς συνταξιούχος που λαμβάνει κύρια σύνταξη κάτω από αυτό το όριο, δεν θα λάβει το επίδομα.

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης

Ποιοι μένουν εκτός επιδόματος

Εκτός επιδόματος 250 ευρώ μένουν οι εξής κατηγορίες συνταξιούχων: