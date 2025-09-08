Τεκμήρια: Ψαλιδίζονται 30% για τις κατοικίες και έως 50% για αυτοκίνητα – Αναλυτικά παραδείγματα

Μείωση κατά 30% στα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες και ριζικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τεκμηρίων διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, που θα οδηγήσουν σε μειώσεις τεκμηρίων έως και 50%.

Αυτό προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, το οποίο παρουσίασε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 89ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Για τις κατοικίες -κύριες και δευτερεύουσες- η μείωση των ποσών των τεκμηρίων θα είναι οριζόντια κατά 30%.

Σε ενδεικτικό πίνακα παραδειγμάτων που παραθέτουμε, παρουσιάζονται τα νέα μειωμένα κατά 30% ποσά τεκμηρίων για κύριες κατοικίες (διαμερίσματα και μονοκατοικίες).

O υπολογισμός για τα αυτοκίνητα

Όσον αφορά τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, το σύστημα υπολογισμού των τεκμηρίων θα αναμορφωθεί εκ βάθρων, με προσθήκη νέων κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους των τεκμαρτών ποσών.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού των τεκμηρίων για τα Ι.Χ. θα ακολουθεί το σύστημα υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τον νέο τρόπο υπολογισμού:

α) Για όλα τα Ι.Χ. παλαιότητας μέχρι 15 ετών, δηλαδή για όσα έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στην Ε.Ε. μετά το 2010, τα τεκμήρια διαβίωσης θα προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές ρύπων διοξειδίου του άνθρακα. Από αυτόν τον νέο τρόπο υπολογισμού θα προκύψουν μειώσεις στα ποσά των τεκμηρίων που θα είναι μεγαλύτερες και θα φθάνουν μέχρι το 50% για τα Ι.Χ νέας τεχνολογίας και παλαιότητας μέχρι 5 ετών, μικρότερες, της τάξεως του 10%-25%, για τα Ι.Χ. παλαιότητας από 6 έως και 10 έτη και ακόμη πιο μικρές για τα Ι.Χ, αυτοκίνητα παλαιότητας από 11 έως 15 έτη. Μεσοσταθμικά οι μειώσεις θα ανέρχονται στο 30% για όλα αυτά τα οχήματα.

β) Για τα Ι.Χ. «ηλικίας» μεγαλύτερης των 15 ετών, δηλαδή για όσα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ε.Ε. μέχρι και το 2010 τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης θα παραμείνουν αμετάβλητα, δεν θα μειωθούν. Άλλωστε είναι ήδη χαμηλά καθώς -σύμφωνα με την ήδη ισχύουσα νομοθεσία- κυμαίνονται από 2.000 ευρώ για κυβισμό μέχρι 1.249 κ.εκ. και φθάνουν μέχρι 4.400 ευρώ για κυβισμό από 1.950 μέχρι 2.049 κ.εκ. και έως 19.100 ευρώ για πάνω από 4.700 κ.εκ., είναι δε μειωμένα κατά 50% σε σύγκριση με τα τεκμήρια για τα Ι.Χ. παλαιότητας ενός έως πέντε ετών.

Το νέα μειωμένα τεκμήρια για κατοικίες και Ι.Χ. αυτοκίνητα θα ισχύσουν για τα εισοδήματα του 2025 που θα δηλωθούν με τις φορολογικές δηλώσεις του 2026. Πέραν των αλλαγών στις φορολογικές κλίμακες και των μειώσεων στα τεκμήρια διαβίωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε και τα παρακάτω φορολογικά μέτρα τα οποία θα ισχύσουν από τα εισοδήματα του 2026:

Αφορολόγητο για νέους

Καθιέρωση μηδενικού συντελεστή φόρου εισοδήματος για κάθε εργαζόμενο έως 25 ετών και για τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος και μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος από το 22% στο 9% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 10.000.01 έως 20.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο ηλικίας πάνω από 25 και έως 30 ετών.

Σύμφωνα με παραδείγματα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός, το ετήσιο όφελος από το μέτρο αυτό θα ανέλθει σε:

1.283 ευρώ για κάθε νέο ηλικίας μέχρι 25 ετών και ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ

2.480 ευρώ για κάθε νέο ηλικίας μέχρι 25 ετών και ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ

1.300 ευρώ για κάθε νέο ηλικίας από 26 έως 30 ετών και ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ