Υπουργείο Οικονομικών: Προαιρετική η ευρωπαϊκή οδηγία για το ποια προϊόντα θα έχουν μειωμένο ΦΠΑ

Δεν ισχύει ότι η Κομισιόν προειδοποιεί με παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφορικά με την Οδηγία τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα, επισημαίνουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναφερόμενες στην ερώτηση που δεν απάντησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.

Ειδικότερα, οι πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημειώνουν πως «σχετικά με την ερώτηση δημοσιογράφου στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τη μη εναρμόνιση της κυβέρνησης με Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση ή και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα και την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις, για την οποία μάλιστα η Κομισιόν “προειδοποιεί με παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο”, η πραγματικότητα είναι: Προφανώς δεν ισχύει».

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι «η σχετική Οδηγία καθιστά προαιρετική τη δυνατότητα για το ποια προϊόντα έχουμε σε μειωμένο και ποια σε υψηλό ΦΠΑ και όχι υποχρέωση της χώρας. Η φορολογική πολιτική εντός ευρωπαϊκού πλαισίου συνιστά κυρίαρχη δυνατότητα των κρατών-μελών».

«Οι διατάξεις υποχρεωτικής εφαρμογής της σχετικής οδηγίας ενσωματώθηκαν με τον Τελωνειακό Κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούλιο και άρα η διαδικασία της προειδοποιητικής επιστολής που είχε κινηθεί από την Επιτροπή δεν θα συνεχιστεί» συνεχίζουν οι ίδιες πηγές.

Καταλήγοντας, επισημαίνουν: «Η Ελλάδα έχει ήδη μειωμένο ΦΠΑ σε πολλές περισσότερες κατηγορίες από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες».

Η ερώτηση

Υπενθυμίζεται ότι η ερώτηση που δέχθηκε ο κ. Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου στην 89η ΔΕΘ από δημοσιογράφο της «Εφημερίδας των Συντακτών» ήταν η ακόλουθη: «Οι πολιτικοί σας αντίπαλοι υποστηρίζουν ότι είμαστε ένα βήμα πλέον πριν από την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή αρνείστε να εφαρμόσετε ευρωπαϊκές οδηγίες που δίνουν κατεύθυνση για μειωμένο ή ακόμα και μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε τρόφιμα, φάρμακα, καθώς και τη δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις να πουλούν εμπορεύματα και υπηρεσίες, χωρίς να χρεώνουν ΦΠΑ. Σας ανησυχεί αυτή η εξέλιξη;».

«Δεν γνωρίζω το θέμα καν. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω», είπε ο Πρωθυπουργός με την δημοσιογράφο να απαντά: «Έχει υποβληθεί και ερώτηση στο Κοινοβούλιο».

«Να ενημερωθώ και θα σας απαντήσω», είπε ο Κ. Μητσοτάκης.