Ακίνητα: Παρατείνεται η φοροαπαλλαγή για όσα ανοίξουν το 2026 – Τι θα γίνει με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Σε μία προσπάθεια να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων προς ενοικίαση, η κυβέρνηση προχωρά στην παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής στους ιδιοκτήτες που επιλέγουν να εκμισθώσουν το ακίνητο τους με μακροχρόνια μίσθωση.

Το συγκεκριμένο μέτρο εντάσσεται στο πακέτο των αλλαγών που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλούμενος το θετικό αποτέλεσμα που είχαν οι περιορισμοί για νέες άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης σε τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο όχι μόνο παράτασης του μέτρου και το 2026 αλλά και επέκτασης του σε πόλεις και τουριστικές περιοχές όπου καταγράφονται προβλήματα στην εύρεση ακινήτων.

Η βασική αρχή της τριετούς φοροαπαλλαγής είναι: το κλειστό ακίνητο που δίδεται για μακροχρόνια μίσθωση θα πρέπει να παραμένει μισθωμένο για τρία συνεχή χρόνια. Αν το ακίνητο εκκενωθεί, έστω και για μία μέρα, η απαλλαγή διακόπτεται από το έτος που δημιουργήθηκε το κενό και οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να επιστρέψουν όλους τους φόρους που γλίτωσαν, μαζί με ενδεχόμενες προσαυξήσεις. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση που ένας ενοικιαστής αποχωρήσει πρόωρα ή υπάρξει καθυστέρηση στην εξεύρεση νέου, ο ιδιοκτήτης βρίσκεται αντιμέτωπος με την αναδρομική απώλεια του οφέλους.

Το συγκεκριμένο μέτρο καλύπτει τα μισθώματα κατοικιών έως 120 τ.μ. οι οποίες ήταν κενές ή χρησιμοποιούνταν για βραχυχρόνια μίσθωση και στη συνέχεια πέρασαν σε νέα μίσθωση για τουλάχιστον τρία έτη, με συμβόλαια που υπογράφονται από τις 8 Σεπτεμβρίου 2024 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για το συγκεκριμένο μέτρο η ΠΟΜΙΔΑ έχει ζητήσει να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις της για το πως η τριετής φοροαπαλλαγή θα φέρει στην μακροχρόνια μίσθωση κάθε σπίτι που σήμερα είναι εκτός αυτής για οποιοδήποτε λόγο, ώστε η αύξηση της προσφοράς κατοικιών να φέρει γρήγορα την ισορροπία στον τομέα των ενοικίων.

Στις προτάσεις αυτές περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η απαλοιφή της υποχρεωτικής μίσθωσης για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών καθώς με αυτό τον τρόπο αφήνει εκτός δυνατότητας στέγασης όλες τις κατηγορίες ευάλωτων ενοικιαστών, ιδίως στα νησιά και στην περιφέρεια, όπως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, αγροτικοί ιατροί, αστυνομικοί, συνοριοφύλακες και πολλές άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων σε τουριστικές εγκαταστάσεις, εργοτάξια, κ.α., οι οποίοι ενδιαφέρονται για ετήσιες και μόνον μισθώσεις.

«Πάγωμα» νέων καταχωρίσεων

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου αποκάλυψε ότι το επόμενο δίμηνο θα ληφθεί η απόφαση για παράταση του «παγώματος» νέων καταχωρίσεων στο 1ο, 2ο και 3ο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων όπως και η επέκταση των περιορισμών σε νέες περιοχές ανά την Ελλάδα.

Βασικός στόχος είναι να υπάρχει μια ισορροπία στην αναλογία των ακινήτων που διατίθεται για βραχυχρόνια και μακροχρόνια σε μία περιοχή ώστε στην περίπτωση που η πλάστιγγα γύρει υπέρ των βραχυχρόνιων να τίθενται περιορισμοί στη συγκεκριμένη περιοχή.

Την ίδια ώρα, σε ισχύ τίθενται από την 1η Οκτωβρίου οι νέοι κανόνες για την βραχυχρόνια μίσθωση. Η συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων θα πρέπει: