Γ. Μυλωνάς(ALUMIL) στο Forum της «Ν»: Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια μέριμνα για το ζήτημα των εξαγωγών

«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι θέλουν να κάνουν εξαγωγές. Όλα τα κράτη του κόσμου θέλουν να αυξήσουν τις εξαγωγές τους. Άρα, εκεί τίθεται θέμα ανταγωνισμού και πόσο ανταγωνιστικός μπορείς να είσαι σε μια χώρα».

Αυτό υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Alumil, Γεώργιος Μυλωνάς, μιλώντας στο Forum της «Ν» στην 89η ΔΕΘ.

Ο κ. Μυλωνάς τόνισε ότι αυτό μπορεί να συμβεί εκμεταλλευόμενος «κάποια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχει η χώρα, ενισχύεις κάποιους κλάδους που έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στη χώρα, αλλά όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να βρουν και αυτοί να δουλέψουν στο εξωτερικό».

«Η ιδιαιτερότητα που εμείς προσπαθούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για τις εξαγωγές, δεν είναι απλώς να έχουμε ένα πολύ καλό προϊόν το οποίο να έχει μια καλή τιμή και να το στείλουμε στο εξωτερικό. Πρώτον, γιατί η Ελλάδα είναι πολύ μικρή. Συνήθως ένα προϊόν θα πρέπει να είναι καλό για τη χώρα σου, θα πρέπει να το ντύσεις πολύ καλά και μετά θα πρέπει να βγεις να το πουλήσεις έξω. Άρα, μαθαίνουμε στη χώρα μας. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει χαμηλό επίπεδο. Σημαίνει ότι το περιβάλλον στην ίδια τη χώρα πρέπει να είναι ανταγωνιστικό. Και αυτό στην Ελλάδα λείπει», τόνισε, αναφέροντας το παράδειγμα του δικού του τομέα όπου «λείπουν οι προδιαγραφές προϊόντων, οι πιστοποιήσεις. Δηλαδή, στην Ελλάδα κάποιος μπορεί να παράγει ένα β΄κατηγορίας προϊόν και να προσπαθεί να το πουλήσει έξω επειδή είναι πολύ φθηνός».

«Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια μέριμνα για το ζήτημα των εξαγωγών» για το πώς η Ελλάδα θα μπορούσε να το υποστηρίξει, υπογράμμισε ο κ. Μυλωνάς.

