Ι. Παπακυρίλλου στο Forum της «Ν»: Το ΤΕΠΙΧ 3 έχει προϋπολογισμό 3,3 δισεκ. ευρώ με πραγματικό αντίκτυπο στην αγορά

«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει ως βασική στόχευση την χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων και με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», επισήμανε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κυρία Ισμήνη Παπακυρίλλου, μιλώντας στο Forum της «Ν» στην 89η ΔΕΘ.

Όπως είπε η κυρία Παπακυρίλλου, αυτό «γίνεται μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε στην αγορά. Βγαίνουν βέβαια μέσω του τραπεζικού συστήματος και άρα δίνονται και με όρους αγοράς. Κι έχουν κι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό. Αφενός, τη μόχλευση επειδή συνδυάζουμε και δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς πόρους, καταλήγουν με ένα πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αγορά. Αλλά επίσης και με το στοιχείο της ανακύκλωσης. Επειδή αυτά είναι δανειακά προϊόντα, τα λεφτά επιστρέφουν και μπορούν να ξαναπέφτουν στην αγορά».

Αναφέρθηκε για παράδειγμα στο ΤΕΠΙΧ 3 που είναι «το βασικό εργαλείο που έχουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά. Με τα νέα χρήματα που έχουν ανακοινωθεί, φτάνει τα 3,3 δισεκ. ευρώ συνολικό προϋπολογισμό. Άρα, είναι ένα πολύ σημαντικό που έχει πραγματικό αντίκτυπο στην αγορά».

