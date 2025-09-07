Τ. Τζίκα(ELVIAL) στο Forum της «Ν»: Πρέπει να συνδεθεί καλύτερα η εκπαίδευση με τις πραγματικές ανάγκες της βιομηχανίας

Για την έλλειψη προσωπικού μίλησε στο Forum της «Ν» στην 89η ΔΕΘ, η πρόεδρος του Δ.Σ. της ELVIAL, Τάνια Τζίκα.

«Ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή ένα technology center. Η έλλειψη προσωπικού στην Ελλάδα είναι μια πραγματικότητα που φυσικά αγγίζει και τη δική μας εταιρεία. Έτσι λοιπόν, έχουμ δώσει έμφαση στο να ενισχύσουμε με το technology center τη δημιουργία δεξιοτήτων και να δώσουμε ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες και τεχνίτες», είπε η κυρία Τζίκα.

«Είναι πολύ σημαντικό να γίνει η καλύτερη διασύνδεση, όπως για παράδειγμα η πρωτοβουλία του Thess In Tech θα ενισχύσει προς αυτή την κατεύθυνση, να συνδεθεί καλύτερα η εκπαίδευση με τις πραγματικές ανάγκες της βιομηχανίας και να προωθηθεί και η δια βίου μάθηση», πρόσθεσε.

Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη «να απλοποιηθούν περαιτέρω οι διαδικασίες για την είσοδο εργαζομένων από τρίτες χώρες ώστε να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες της αγοράς».

Ακόμη, η κυρία Τζίκα επισήμανε ότι «πρέπει να αλλάξει λίγο η δομή του αναπτυξιακού νόμου. Σήμερα ο αναπτυξιακός νόμος δεν πρέπει να δίνει έμφαση μόνο στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά κυρίως στην αυτοματοποίηση. Ο Έλληνας εργαζόμενος εργάζεται περισσότερες ώρες σε σχέση με τον μέσο Ευρωπαίο. Παρ’όλα αυτά το ΑΕΠ που παράγεται ανά ώρα εργασίας φθάνει μόλις στο 65% του μέσου ΑΕΠ», εξηγώντας ότι αυτό σημαίνει ότι «παράγουμε λιγότερη αξία ανά ώρα».

