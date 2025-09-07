Χρ. Δήμας στο Forum της «Ν»: Ως το β’ τρίμηνο 2026 η ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος του Ε65

Στο Forum της Ναυτεμπορικής στην 89η ΔΕΘ μίλησε ο Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, στο πλαίσιο του πάνελ «Υποδομές και Ανάπτυξη».

«Η Θεσσαλονίκη και η Β. Ελλάδα είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων», σημείωσε ο Υπουργός και συνέχισε: «Σκεφτείτε πώς ήταν η Θεσσαλονίκη πριν έναν χρόνο. Το μετρό έχει βοηθήσει στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση. Το έχουν αγκαλιάσει οι Θεσσαλονικείς».

Ο κ. Δήμας τόνισε πως «θα επεκταθεί το μετρό», ενώ το χαρακτήρισε ως «το πιο ωραίο μετρό στον κόσμο: Έχουμε βρει μια ισορροπία μεταξύ των αρχαιοτήτων και της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της λειτουργικότητας του μετρό».

Ο κ. Δήμας υποστήριξε πως στόχος της κυβέρνησης είναι, μαζί με τους αναδόχους, «να παραδίδουμε τα έργα εντός χρονοδιαγράμματος και εντός προϋπολογισμού».

Αναφορικά με τα οδικά έργα, ο Χρίστος Δήμας αναφέρθηκε σε έργα στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Ε65: «Για την ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος, δηλαδή για τη σύνδεση από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία και τον κόμβο των Γρεβενών απομένουν 45,5 χλμ. Μέχρι το β’ τρίμηνο 2026 θα έχει δοθεί στην κυκλοφορία».