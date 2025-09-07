Α. Τζιτζικώστας στο Forum της «Ν»: Από το μετρό Θεσσαλονίκης έως τη «Σένγκεν της άμυνας» – Η Ελλάδα κόμβος εμπορίου, ενέργειας και ασφάλειας

Στις ευρωπαϊκές επενδύσεις σε υποδομές, στη νέα στρατηγική για τουρισμό και ναυτιλία, αλλά και στη δημιουργία μιας «Σένγκεν της άμυνας» αναφέρθηκε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστα από το βήμα του Forum της Ναυτεμπορικής για το μέλλον της Βόρειας Ελλάδας.

Ο Επίτροπος υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου εμπορίου, ενέργειας και ασφάλειας στη Μεσόγειο.

Η «Ναυτεμπορική» και οι αξίες του Τύπου

Στην αρχή της παρέμβασής του, ο κ. Τζιτζικώστας μίλησε για τον ρόλο της Ναυτεμπορικής ως θεμέλιο του δημοκρατικού Τύπου στην Ελλάδα.

Όπως είπε διαχρονικά πορεύεται με 3 αξίες: Ανεξαρτησία, Πολυφωνία και Αξιοπιστία. «Οι αξίες αυτές δεν είναι δεδομένες· σε πολλές περιοχές του κόσμου, όπου οι δημοσιογράφοι διώκονται και η αλήθεια φιμώνεται», σημείωσε.

«Στην Ευρώπη ο Τύπος είναι θεμέλιο της δημοκρατίας μας. Και η Ναυτεμπορική είναι αναμφίβολα πυλώνας αυτού του θεμελίου στη χώρα μας. Γιατί δεν γράφει απλώς, φωτίζει τις προοπτικές και συνδέεται την οικονομία με τη δημόσια σφαίρα», συμπλήρωσε.

Υποδομές που αλλάζουν την καθημερινότητα

Ο Επίτροπος τόνισε ότι οι μεταφορές και οι υποδομές δεν είναι απλώς τεχνικά έργα, αλλά στρατηγικός τομέας. Έφερε ως παράδειγμα το μετρό Θεσσαλονίκης, που συγχρηματοδοτήθηκε με ευρωπαϊκούς πόρους και θα εξυπηρετεί πάνω από 310.000 επιβάτες ημερησίως.

Ανάφερε ακόμη ότι ήδη έχουν κινητοποιηθεί 1,8 δισ. ευρώ για έργα μεταφορών: 18 έργα στη ναυτιλία που εκσυγχρόνισαν 11 λιμάνια, επενδύσεις 113 εκατ. ευρώ σε οδικούς άξονες, αναβαθμίσεις αεροδρομίων και 277 εκατ. ευρώ για τον στρατηγικό άξονα Αλεξανδρούπολη – Πύθιο.

Διπλασιασμός ευρωπαϊκών πόρων

Στον νέο προϋπολογισμό, οι πόροι για μεταφορές διπλασιάζονται στα 51,5 δισ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση του διευρωπαϊκού δικτύου υποδομών. «Η Ελλάδα είναι στρατηγικά τοποθετημένη και μπορεί να καταστεί κόμβος εμπορίου», τόνισε.

Ναυτιλία και λιμάνια: οικονομικός γίγαντας

Ο κ. Τζιτζικώστας στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της ναυτιλίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς της ευρωπαϊκής και της ελληνικής οικονομίας. «Η ναυτιλία είναι ένας οικονομικός γίγαντας για την Ευρώπη, με την Ελλάδα να έχει ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο», είπε χαρακτηριστικά.

Κάθε χρόνο από τα ευρωπαϊκά λιμάνια διακινούνται 3,4 δισ. τόνοι φορτίου και 400 εκατομμύρια επιβάτες, με το 75% του εξωτερικού εμπορίου και το ένα τρίτο του εσωτερικού εμπορίου της Ε.Ε. να περνούν από τη θάλασσα. «Κάθε λιμάνι αποτελεί στρατηγικό κεφάλαιο, όχι μόνο για την οικονομία αλλά και για την ασφάλεια», υπογράμμισε.

Στην Ελλάδα, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, υλοποιήθηκαν 18 έργα που εκσυγχρόνισαν 11 λιμάνια, ενισχύοντας τις δυνατότητες της χώρας να αποτελέσει κόμβο συνδυασμένων μεταφορών. Η Κομισιόν εργάζεται ήδη σε δύο μεγάλες στρατηγικές, μία για τα λιμάνια και μία για τη ναυτιλία, που θα παρουσιαστούν στις αρχές του 2026 και θα θέσουν νέους κανόνες για την ανταγωνιστικότητα, την πράσινη μετάβαση και την ανθεκτικότητα του κλάδου.

Ενιαία στρατηγική για τον τουρισμό

Για πρώτη φορά, η Κομισιόν διαμορφώνει ενιαία στρατηγική τουρισμού, που καλύπτει το 10% της ευρωπαϊκής οικονομίας, με 20 εκατ. θέσεις εργασίας και 3 εκατ. ΜμΕ. Στόχος να παραμείνει η Ευρώπη πρώτος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως. Η Ελλάδα, όπως είπε ο Επίτροπος, είναι στους 10 κορυφαίους παγκοσμίως και πανευρωπαϊκά 5η.

«Ταυτόχρονα πρέπει να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών, την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη εργατικού δυναμικού, να επενδύσουμε την επανακατάρτιση, να αξιοποιήσουμε νέες τεχνολογίες και φυσικά την ΑΙ, να προωθήσουμε ένα ενιαίο τουριστικό brand», σημείωσε.

«Σένγκεν της άμυνας» – Η νέα διάσταση στρατιωτικής κινητικότητας

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στην άμυνα, όπου –όπως εξήγησε– «για να υπερασπιστείς μια ήπειρο, πρέπει πρώτα να μπορείς να τη διασχίσεις». Η στρατιωτική κινητικότητα αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, με τους ευρωπαϊκούς πόρους να δεκαπλασιάζονται στα 17 δισ. ευρώ.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια «στρατιωτική Σένγκεν»: έργα αναβάθμισης οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων που θα επιτρέπουν τη μεταφορά στρατευμάτων και εξοπλισμού σε τρεις ημέρες αντί για τρεις εβδομάδες.

«Ό,τι σήμερα μπορεί να χρειάζεται έως και 21 ημέρες, πρέπει να γίνεται σε 72 ώρες», υπογράμμισε. Τα έργα αυτά, πέρα από την αμυντική διάσταση, θα χρησιμοποιούνται και από τους πολίτες, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη.

«Η Ελλάδα στο κέντρο της Μεσογείου»

Κλείνοντας, ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε: «Η Ελλάδα δεν είναι περιφέρεια· είναι πύλη εμπορίου, κόμβος ενέργειας και πυλώνας ασφάλειας. Αν επενδύσουμε έξυπνα και αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας, το μέλλον της Ευρώπης και ειδικά της Βόρειας Ελλάδας είναι φωτεινό».

