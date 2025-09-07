Σ. Διαμαντίδης (ΣΕΒΕ) στο Forum της «Ν»: Πυλώνας ανάπτυξης οι εξαγωγές – Κάθε 4 μονάδες αύξησής τους φέρνει 1 μονάδα αύξησης του ΑΕΠ

Το σημαντικό αποτύπωμα των εξαγωγών στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη διάδοση των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, αλλά και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Βόρειας Ελλάδας ανέδειξε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Συμεών Διαμαντίδης, από το βήμα του Οικονομικού-επιχειρηματικού Forum «Η Βόρεια Ελλάδα του Μέλλοντος» της Ναυτεμπορικής, στη Θεσσαλονίκη.

Αναφερθείς αρχικά στον ρόλο του ΣΕΒΕ, ο κ. Διαμαντίδης σημείωσε πως ο Σύνδεσμος έχει 800 επιχειρήσεις-μέλη σε όλη την Ελλάδα που απασχολούν 80.000 άτομα και κάνουν 30 δισ. εξαγωγές από τα 50 δισ. που κάνει η Ελλάδα σε όλο τον κόσμο.

Εστιάζοντας στη συνέχεια γενικότερα στις επιδόσεις του κλάδου επισήμανε πως σήμερα εχουμε γύρω στα 100 δισ. εξαγωγές (50 δισ. προϊόντα – 50 δισ. υπηρεσίες) που ανέρχονται γύρω στο 42,7% του ΑΕΠ και στόχος είναι μέχρι το 2030 να φτάσουν στο 50% του ΑΕΠ.

«Οι εξαγωγές συμβάλουν πολύ στην ελληνική οικονομία αφού κάθε 4 μονάδες αύξησης των εξαγωγών φέρνει μία μονάδα αύξησης του ΑΕΠ, 2,5 εκατ. επιπλέον στην κεντρική εξουσία να μειώσει φόρους και να βοηθήσει αυτούς που έχουν ανάγκη. Αυτή είναι η ουσία των εξαγωγών γι’αυτό πρέπει να εξάγουμε περισσότερα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ισχυρό brand name στο εξωτερικό το Made in Greece»

Σε ό,τι αφορά τα εξαγώγιμα προϊόντα, ο κ. Διαμαντίδης υπογράμμισε το μεγάλο μερίδιο που κατέχουν τα τρόφιμα στις ελληνικές εξαγωγές, τα οποία όπως είπε είναι περιζήτητα στο εξωτερικό. «Το Made in Greece στο εξωτερικό είναι ένα ισχυρό brand name δεν σημαίνει μόνο φθνά προϊόντα, αλλά και ποιότητα» είπε.

Πρωταγωνίστρια στις εξαγωγές η Βόρεια Ελλάδα

Επισήμανε ακόμη πως η Βόρεια Ελλάδα πρωταγωνιστεί στις εξαγωγές όλων των προϊόντων, τονίζοντας πως η Κεντρική Μακεδονία μαζί με την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εξάγουν 10 δισ. ευρώ σε αξία από τα 50 δισ. που εξάγει όλη η Ελλάδα.

«Πολύ σημαντικές οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού»

Σχολιάζοντας τις χθεσινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού όσον αφορά τις εξαγωγές και την εξωστρέφεια, ο κ. Διαμαντίδης έκανε λόγο για «πολύ σημαντικές εξαγγελίες ώστε να μπορέσουμε να εξάγουμε περισσότερα και το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών που σήμερα είναι γύρω στα 12 δισ. να το μηδενίσουμε κι έτσι να δώσουμε περισσότερη ανάπτυξη στην εθνική οικονομία».

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ θέλησε να αναδείξει και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, παρατηρώντας μεταξύ άλλων πως «το 80% των εξαγωγών γίνεται από το 20% των επιχειρήσεων και εδώ είναι το πρόβλημα». «Πρέπει και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξάγουν περισσότερα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν συνεργάζονται» τόνισε, ενώ αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο ΣΕΒΕ. «Εμείς στο ΣΕΒΕ αυτό προσπαθούμε να το βελτιώσουμε. Κάνουμε προσπάθειες, μία από αυτές είναι ότι έχουμε δημιουργήσει την Επαγγελματική Ακτινιδίου, δηλαδή πολλοί μικροί παραγωγοί ακτινιδίων συνεργάζονται για να εξάγουν προϊόντα σε όλο τον κόσμο» είπε.

«Οι εξαγωγές θέλουν και υποδομές»

Υπογράμμισε ακόμη τη σημασία των υποδομών για τον κλάδο, κάνοντας αναφορά στα έργα που «τρέχουν» και τα οποία θα συμβάλουν ώστε «η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη να γίνουν ένα διακομετακομιστικό κέντρο για τα εμπορεύματα τα ελληνικά και άλλων χωρών».