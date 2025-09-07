Logo Image

Τ. Θεοδωρικάκος στο Forum της «Ν» στη ΔΕΘ: Κρίσιμες και καθοριστικές οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού

Παρέμβαση του Τ. Θεοδωρικάκου στο Forum της Ν

Στο Forum της Ναυτεμπορικής στη ΔΕΘ μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις μειώσεις φόρων, χαρακτηρίζοντάς τες «κρίσιμο και καθοριστικό μέτρο για τους νέους».

Ο κ. Θεοδωρικάκος, ο οποίος υπεραμύνθηκε των πρωθυπουργικών παρεμβάσεων σε όλη τη διάρκεια της παρέμβασής του, συνέχισε σημειώνοντας πως «το υπ’ αριθμόν 1 πρόβλημα που σχετίζεται με το κόστος ζωής, αφορά το κόστος της στέγασης». Για αυτό, όπως είπε, «οι χθεσινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού έρχονται να συμπληρώσουν ένα σπουδαίο μέτρο, ότι κάθε Νοέμβριο όσοι ζουν στο νοίκι, θα παίρνουν ένα (ενοίκιο) στην τσέπη».

Ο Υπουργός, εκτιμά ότι «μπορεί να γυρίσει η τάση να φεύγει ο κόσμος από την επαρχία και να πηγαίνει στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη», εξαίροντας το μέτρο για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς και χωριά.

Το Forum μεταδίδεται απευθείας από το Naftemporiki TV. 

Δείτε το Πρόγραμμα του Forum εδώ και τους Ομιλητές εδώ.

Παρακολουθήστε τις πιο σημαντικές τοποθετήσεις, αλλά και όλη την επικαιρότητα της ΔΕΘ εδώ.

