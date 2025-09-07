ΠΟΜΙΔΑ: Θετικό το αποτύπωμα των εξαγγελιών του πρωθυπουργού

Θετικό χαρακτηρίζει η ΠΟΜΙΔΑ το αποτύπωμα των εξαγγελιών του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, που αφορούν τα ακίνητα και τους ιδιοκτήτες τους.

Συγκεκριμένα η Ομοσπονδία εκφράζει την ικανοποίησή της για μέτρα όπως:

Η μείωση του συντελεστή του μεσαίου κλιμακίου της φορολογίας ενοικίων, εκεί δηλαδή ακριβώς που «πονάει» η πολύπαθη «μεσαία τάξη», με προοπτική για μεγαλύτερη μείωση αν περιοριστεί η υποδήλωση των μισθωμάτων από ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Η έμμεση προαναγγελία παράτασης της τριετούς φοροαπαλλαγής για τις κενές κατοικίες, που λήγει την 31.12.2025, η οποία αν συνοδευτεί και με την αναγκαία διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της και τη διόρθωση των σημερινών αστοχιών της, αλλά και την καθιέρωση του «πιστοποιητικού φερεγγυότητας» των υποψήφιων ενοικιαστών, θα επαναφέρει δεκάδες χιλιάδες σπίτια στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων.

Η μείωση του «τεκμηρίου» κατοικίας για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατά 30% και

Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ της πρώτης κατοικίας στα μικρά χωριά της χώρας.

Η ΠΟΜΙΔΑ σημειώνει πως αναμένει την εξειδίκευση των μέτρων αυτών από τον αρμόδιο υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη, «με την ελπίδα ότι θα ληφθούν υπόψη οι προτάσεις μας για το πως η τριετής φοροαπαλλαγή θα φέρει στην μακροχρόνια μίσθωση κάθε σπίτι που σήμερα είναι εκτός αυτής για οποιοδήποτε λόγο, ώστε η αύξηση της προσφοράς κατοικιών να φέρει γρήγορα την ισορροπία στον τομέα των ενοικίων».