ΔΕΘ: Τα 10 μέτρα Μητσοτάκη που αλλάζουν το εισόδημα από το 2026 – Οι νέοι φορολογικοί συντελεστές

Ένα συνολικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο με δραστικές μειώσεις φόρων παρουσίασε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός.

Σημαντικό είναι το όφελος για εκατομμύρια φορολογούμενους, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και κυρίως για οικογένειες με παιδιά.

Παράλληλα περιλαμβάνει μηδενικό φόρο για τους νέους εργαζόμενους έως 30 ετών, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για 671.000 συνταξιούχους από το 2027 αλλά και αύξηση των αποδοχών στους ενστόλους.

Πρόκειται ουσιαστικά για 10 μέτρα με τις αλλαγές στη φορολογία να κατέχουν «πρωταγωνιστικό» ρόλο.

«Τώρα ήρθε η ώρα να στηρίξουμε εκείνους που μέχρι τώρα δεν έχουν ωφεληθεί όσο άλλοι και θα το κάνουμε με την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης» τόνισε ο πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για μεταρρύθμιση με δημοσιονομικό κόστος 1,6 δισ. ευρώ που ανακουφίζει 4 εκατ. πολίτες.

Μείωση φορολογικών συντελεστών

Για μια τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης των οικογενειών, με μειώσεις στους συντελεστές φορολόγησης ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Αλλά και για τους υπόλοιπους φορολογούμενους οι συντελεστές μειώνονται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Δεδομένου ότι οι αλλαγές στη φορολογία θα ισχύσουν από τον Ιανουάριο του 2026, οι φορολογούμενοι αναμένεται να το δουν άμεσα μέσω της μείωσης της παρακράτησης στη μισθοδοσία τους.

Όπως ανακοινώθηκε, από το 2026 μειώνονται οι βασικοί φορολογικοί συντελεστές κατά 2 μονάδες για το σύνολο των φορολογουμένων ενώ για τα εισοδήματα από 40.000 – 60.000 ευρώ προστίθεται ένας ενδιάμεσος συντελεστής 39%. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η μείωση για τις οικογένειες ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Οι νέοι φορολογικοί συντελεστές διαμορφώνονται σε:

Για τις οικογένειες με παιδιά οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται κατά 2% ανάλογα τον αριθμό των τέκνων ενώ για μία οικογένειες με 4 παιδιά κι άνω μηδενίζεται. Για παράδειγμα για οικογένεια με ετήσιο εισόδημα 10.000 -20.000 ευρώ ο φορολογικος συντελεστής από 22% μειώνεται σε :

– 18% με ένα παιδί

– 16% με δύο παιδιά

– 9% με τρία παιδιά

– 0% με τέσσερα παιδιά κι άνω

Το ετήσιο όφελος για εργαζόμενο γονέα με εισόδημα με 2 παιδιά εκτιμάται σε 600 ευρώ, με 3 παιδιά σε 1.300 ευρώ και 1.680 με 4 παιδιά.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ το ετήσιο όφελος εκτιμάται στα 400 ευρώ για ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά, 800 ευρώ με 1 παιδί, 1.200 ευρώ με 2 παιδιά, 2.100 ευρώ με 3 παιδιά, 4.100 ευρώ με 4 παιδιά. Το όφελος διπλασιάζεται αν και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι.

Επίσης ότι μειώνονται μεσοσταθμικά κατά περίπου 30% τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και οχήματα για 500.000 φορολογούμενους.

Φοροελαφρύνσεις για νέους έως 30 ετών

Προκειμένου να βοηθηθούν οι νέοι που ξεκινούν την εργασιακή τους πορεία, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι ο φόρος εισοδήματος στους νέους έως 25 ετών θα είναι μηδενικός για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Επίσης, οι νέοι από 25 έως 30 ετών θα φορολογούνται με μειωμένο συντελεστή 9%.

Όπως εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν καταλήξει στην συγκεκριμένη φορολογική μεταρρύθμιση, «εξετάσαμε απλοϊκές ιδέες όπως ο 13ος μισθός στο Δημόσιο.

Όμως αποφασίσαμε ότι η δική μας πρόταση είναι πιο δίκαιη καθώς αφορά περισσότερο κόσμο.

Για παράδειγμα ένας νέος 24 ετών με εισόδημα έως 15.000 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ και έως 20.000 ευρώ στα 2.480 ευρώ.

Αγορά ακινήτων

Σε μία προσπάθεια να αποκαλυφθούν τα ενοίκια που πληρώνουν πραγματικά οι πολίτες, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι προχωρά στη μείωση του φόρου για εισοδήματα από ενοίκια με όφελος για ιδιοκτήτες 150.000 ακινήτων. Πιο συγκεκριμένα προστίθεται ένας ακόμα συντελεστής 25% για εισοδήματα από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Η νέα κλίμακα διαμορφώνεται πλέον σε :

· 15% για εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ

· 25% για εισοδήματα από 12.001 – 24.000 ευρώ

· 35% για εισοδήματα από 24.001 – 35.000 ευρώ

· 45% για εισοδήματα άνω των 35.000 ευρώ.

Μάλιστα ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις φόρων στα εισοδήματα που εισπράττουν οι ιδιοκτήτες από ενοίκια εφόσον διαπιστωθεί ότι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές δηλώνουν τα πραγματικά ενοίκια.

«Όταν αυτό συμβεί, είμαι ανοικτός να εξετάσω και περαιτέρω μειώσεις φόρων» δήλωσε χαρακτηριστικά. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το μέσο δηλωθέν ενοίκιο ανέρχεται στα 255 ευρώ. Επίσης, από φέτος το Νοέμβριο και κάθε χρόνο οι ενοικιαστές θα λαμβάνουν πίσω ένα ενοίκιο.

Μείωση ΕΝΦΙΑ

Παράλληλα, από το νέο έτος μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία σε όλα τα χωριά κάτω των 1.500 κατοίκων και καταργείται από το 2027.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ως στόχο την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας αλλά και να αποτελέσει κίνητρο για να παραμένουν γονείς και παιδιά στους τόπους τους ή και να επιστρέψουν εκεί για μία νέα ζωή.

Στις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιλαμβάνονται επίσης,

· Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων. Σήμερα, ο μειωμένος ΦΠΑ ισχύει μόνο σε 5 νησιά, κυρίως σε εκείνα που είχαν το βάρος της φιλοξενίας προσφύγων. Στο εξής, το μέτρο επεκτείνεται και σε δεκάδες άλλα τα οποία ανήκουν στην Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου και στις ενότητες των Δωδεκανήσων και του Έβρου. Από τη Λήμνο μέχρι την Κάρπαθο και από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο. Επίσης διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

· Μέτρα για το στεγαστικό με αξιοποίηση και ακινήτων του δημοσίου. Θα χτισθούν 2.000 διαμερίσματα σε τρία πρώην στρατόπεδα για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία. Ως πρώτη κίνηση είναι η παραχώρηση 3 στρατοπέδων, ένα στο Μοσχάτο, το δεύτερο στη Θεσσαλονίκη (στρατόπεδο Ζιάκα) και το τρίτο στην Πάτρα (στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη). Σε αυτά θα χτιστούν 2.000 διαμερίσματα με προοπτική το 25% από αυτά να στεγάσουν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το 75% θα αποδοθεί σε πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία. Η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί, αποδίδοντας στην κοινωνία πολλά αδρανή δημόσια ακίνητα.

· Διπλασιάζεται η έκπτωση στις δαπάνες επενδύσεων που θα γίνονται στην ελληνική αγορά στους τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων. Η συγκεκριμένη ενίσχυση μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 150 εκατομμύρια, με σκοπό να προωθηθούν μεγάλες επενδύσεις στην άμυνα και τη βιομηχανία της, υπό το πρίσμα των κατευθύνσεων της Ευρώπης για την ενίσχυση της κοινής ασφάλειας των κρατών-μελών.

Απλούστευση αδειοδότησης με αιχμή τις επενδύσεις στη βιομηχανία, παράλληλα με δράσεις για ενίσχυση εξωστρέφειας.

Προσωπική διαφορά

Μειώνεται κατά 50% από τους χρόνου η προσωπική διαφορά για 671.000 συνταξιούχους οι οποίοι τα τελευταία χρόνια δεν έβλεπαν τις συντάξεις τους να αυξάνονται λόγω προσωπικής διαφοράς ενώ από το 2027 καταργείται.

Σημαντικό όφελος αναμένεται να έχουν οι συνταξιούχοι κι από τις αλλαγές στην φορολογία.

Αυξήσεις στους ενστόλους

Από τον Οκτώβριο 151.422 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους. Επίσης αυξήσεις των αποδοχών προβλέπονται και για τους διπλωμάτες.