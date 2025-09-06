Logo Image

Εξαγγελίες ΔΕΘ: Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης – Πόσο μειώνεται η φορολογία στα ενοίκια

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

Τα μέτρα για τα τεκμήρια αφορούν 500.000 φορολογουμένους

Την απόφαση της κυβέρνησης να ελαφρύνει τα βάρη για ελεύθερους επαγγελματίες ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Κατά την ομιλία του στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε πως μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για 500.000 φορολογουμένους και διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

Παράλληλα θεσπίζεται συντελεστής 25% για εισοδήματα ενοικίων από 12.000 έως 24.000 ευρώ.

