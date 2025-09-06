Logo Image

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Αυξήσεις σε ενστόλους και διπλωμάτες μέσω του νέου αναβαθμισμένου Μισθολογίου

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Αυξήσεις σε ενστόλους και διπλωμάτες μέσω του νέου αναβαθμισμένου Μισθολογίου

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.

Αυξήσεις σε ενστόλους και διπλωμάτες μέσω του νέου αναβαθμισμένου Μισθολογίου Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχών του Διπλωματικού Σώματος, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι διπλασιάζεται επίσης η έκπτωση στις επενδύσεις στην άμυνα και στην κατασκευή οχημάτων. Μπορεί η ενίσχυση να φτάσει μέχρι τα 150 εκατ. ευρώ.

Για τις δε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δήλωσε πως είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης.

Δείτε εδώ όλες τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube