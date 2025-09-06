Μητσοτάκης – ΔΕΘ: Τέλος η προσωπική διαφορά από το 2027, στο μισό από το 2026

Την μείωση στο μισό της προσωπικής διαφοράς από το 2026 και την πλήρη κατάργησή της από το 2027 για τους συνταξιούχους, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Πρόκειται για πρόσθετο όφελος σε 671.000 συνταξιούχους, πέραν της ελάφρυνσης που θα προκύψει από τους νέους συντελεστές.

Δείτε εδώ όλες τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.