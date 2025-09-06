Logo Image

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Μηδενικός φόρος εισοδήματος για νέους έως 25 ετών

Οι νέοι από 25 έως 30 ετών θα φορολογούνται με μειωμένο συντελεστή της τάξης του 9%.

Μηδενικό φόρο εισοδήματος για νέους έως 25 ετών με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε επίσης ότι οι νέοι από 25 έως 30 ετών θα φορολογούνται με μειωμένο συντελεστή της τάξης του 9%.

Συγκεκριμένα η πρωτοβουλία για τους νέους θα έχει τα εξής οφέλη:

  • Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ
  • Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ
  • Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

Δείτε εδώ live όλες τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

