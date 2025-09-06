Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Μηδενικός φόρος εισοδήματος για νέους έως 25 ετών

Μηδενικό φόρο εισοδήματος για νέους έως 25 ετών με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε επίσης ότι οι νέοι από 25 έως 30 ετών θα φορολογούνται με μειωμένο συντελεστή της τάξης του 9%.

Στηρίζουμε έμπρακτα τους νέους μας. Κανένας εργαζόμενος έως 25 ετών με έσοδα μέχρι και €20.000 δεν θα πληρώνει φόρο. pic.twitter.com/xUEH4iXOQb — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 6, 2025

Συγκεκριμένα η πρωτοβουλία για τους νέους θα έχει τα εξής οφέλη:

Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

