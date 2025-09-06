Μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους – Μηδενίζονται για οικογένειες με 4 παιδιά

«Ό,τι ανακοινώνω είναι κοστολογημένο και συμβαδίζει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας αυτό που χαρακτήρισε ως «την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση στην ιστορία της μεταπολίτευσης».

Στόχος, όπως υπογράμμισε, είναι η επιστροφή του μερίσματος της ανάπτυξης στους πολίτες όχι με οριζόντιες παροχές, αλλά μέσω μόνιμων μειώσεων φόρων.

Η κυβέρνηση μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές κατά δύο μονάδες για όλους, ενώ εισάγεται επιπλέον μείωση για κάθε παιδί.

Για εισοδήματα 10.000 – 20.000 ευρώ:

από 22% ο συντελεστής πέφτει:

στο 18% με ένα παιδί

στο 16% με δύο παιδιά

στο 9% για τρίτεκνους και

στο 0% για οικογένειες με 4 παιδιά και άνω

Ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: 600 ευρώ με 2 παιδιά, 1.300 ευρώ με 3 παιδιά, 1.680 ευρώ με 4 παιδιά.

Για εισοδήματα 30.000 ευρώ:

Ετήσιο όφελος:

400 ευρώ χωρίς παιδιά

800 ευρώ με 1 παιδί

1.200 ευρώ με 2 παιδιά

2.100 ευρώ με 3 παιδιά

4.100 ευρώ με 4 παιδιά.

Για εισοδήματα 40.000 – 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται νέος ενδιάμεσος συντελεστής 39%, από 44% σήμερα.

Μηδενικός φόρος εισοδήματος για νέους έως 25 ετών

Ο πρωθυπουργόυς εξήγγειλε επίσης μηδενικό φόρο εισοδήματος για νέους έως 25 ετών με έσοδα έως 20.000 ευρώ.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε επίσης ότι οι νέοι από 25 έως 30 ετών θα φορολογούνται με μειωμένο συντελεστή της τάξης του 9%.

«Ανάχωμα στην ακρίβεια»

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια ανοίγουν τον δημοσιονομικό χώρο για να στηριχθεί το διαθέσιμο εισόδημα, ιδιαίτερα απέναντι στις πιέσεις της ακρίβειας. «Ο καλύτερος τρόπος για να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες δεν είναι οι παροχές, αλλά οι μειώσεις φόρων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι παρεμβάσεις αυτές υπηρετούν τον διπλό στόχο της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, ενισχύοντας ιδιαίτερα τα νοικοκυριά με παιδιά, τα οποία αποτελούν –όπως είπε– «τον πυρήνα της μεσαίας τάξης».