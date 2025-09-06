Γκ. Χαρδούβελης: Η ανακαίνιση 430 σχολείων ολοκληρώθηκε – Η δωρεά 100 εκατ. των συστημικών τραπεζών έπιασε τόπο

«Η δωρεά των 100 εκατομμυρίων ευρώ που έκαναν πέρυσι οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες, η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς, έπιασε τόπο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γκίκας Χαρδούβελης, στο πλαίσιο εκδήλωσης των υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών, και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην ΔΕΘ για το Πρόγραμμα Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου».

Ο κ. Χαρδούβελης, εξέφρασε την ικανοποίηση των τεσσάρων τραπεζών για την υλοποίηση της εμβληματικής αυτής χορηγίας, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα. Επανέλαβε δε, τη δέσμευση για συνέχιση της γενναιόδωρης προσφοράς στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και τα επόμενα χρόνια.

Όπως επισήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Χαρδούβελης, η ανακαίνιση 430 σχολείων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ολοκληρώθηκε, δίνοντας έτσι σε χιλιάδες παιδιά και εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τη φετινή σχολική χρονιά σε πιο όμορφες, ασφαλείς, αξιοπρεπείς και προσβάσιμες εγκαταστάσεις.

«Η δωρεά των 100 εκατομμυρίων ευρώ που έκαναν πέρσι 4 μεγάλες τράπεζες, η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς, έπιασε τόπο. Αυτό είναι κάτι που όλοι το βλέπουμε στις εικόνες των ανακαινισμένων σχολείων, οι οποίες έρχονται από όλη την Ελλάδα. Βέβαια, η πραγματική – η ανεκτίμητη – αξία αυτής τη δωρεάς, θα φανεί με τον καλύτερο τρόπο την ερχόμενη βδομάδα στα πρόσωπα των ίδιων των παιδιών», είπε ο κ. Χαρδούβελης και πρόσθεσε: «Το χαμόγελό τους, είναι το στοίχημα. Κι αν το κερδίσαμε, αυτό θα φανεί στη δική τους αυθόρμητη αντίδραση, όταν δουν ξανά μετά από 3 μήνες τα παλιά τους σχολεία αναμορφωμένα. Ευχόμαστε οι αλλαγές να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους. Η εμβληματική αυτή χορηγία των 4 τραπεζών στο πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου, δεν είναι τυχαία επιλογή. Είναι μια συνειδητή επιλογή ανάληψης δράσης για έναν πολύ σοβαρό σκοπό: Τη στήριξη της Παιδείας, που είναι η πιο ουσιαστική επένδυση για το μέλλον της χώρας μας».

«Μέσα από το Πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου, οι τέσσερις τράπεζες υλοποιούν από κοινού τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που έχει γίνει ποτέ στη χώρα. Μετά τα πρώτα 100 εκατ. ευρώ για τις ανακαινίσεις των 430 σχολείων φέτος, οι 4 τράπεζες προχωρούν σε πρόσθετη δωρεά 100 εκατ. ευρώ φέτος, ώστε να ανακαινιστούν κι άλλα σχολεία το επόμενο καλοκαίρι. Είναι στο σχεδιασμό να προχωρήσουμε το ίδιο γενναιόδωρα για το 2026-2027. Χέρι-χέρι με την Πολιτεία, καθώς ήδη ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε και πρόσθετη στήριξη 250 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στόχος είναι έως το 2027 να έχουν ανακαινιστεί 2.500 σχολεία. Ξεκινήσαμε φέτος με εργασίες και παρεμβάσεις που ίσως φαίνονται απλές. Κάνουν όμως μεγάλη διαφορά στην καθημερινή ζωή των παιδιών και των εκπαιδευτικών μας. Βάφτηκαν σχολεία, ανακαινίστηκαν τουαλέτες, φτιάχτηκαν γήπεδα και παιδικές χαρές, μπήκαν ράμπες για να είναι τα σχολεία προσβάσιμα σε κάθε παιδί. Πράγματα απλά αλλά ουσιαστικά», είπε ο πρόεδρος της ΕΕΤ.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Χαρδούβελης είπε: «Συνεργαστήκαμε με τα συναρμόδια υπουργεία και την «ΚΤΥΠ», στην πρώτη φάση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και δεσμευόμαστε να κάνουμε το ίδιο και τα επόμενα χρόνια. Γνωρίζετε ήδη, ότι η συνδρομή των ελληνικών τραπεζών στην Πολιτεία, όποτε προκύψει μια μεγάλη ή έκτακτη ανάγκη, είναι διαχρονική και συνεπής. Και πάντοτε συνεισφέρουν άμεσα, ουσιαστικά, αποτελεσματικά και σε μεγάλη κλίμακα. Επιγραμματικά, από τις πολλές σχετικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών, ξεχωρίζω: τις χορηγίες για δράσεις πυροπροστασίας, τη δωρεά 50 εκατ. ευρώ για τη Θεσσαλία, αλλά και τη δωρεά προς το Ζωγράφειο Λύκειο, που αποτελεί σύμβολο για τον Ελληνισμό στην Κωνσταντινούπολη. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, αλλά και οι νέες δράσεις που δρομολογούνται, αναπτύσσονται παράλληλα με τη συνεπή στήριξη της οικονομίας. Ξεκινώντας από τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως τις μεγάλες επιχειρήσεις, το τραπεζικό σύστημα συμβάλλει στην υγιή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Στον ίδιο δρόμο θα συνεχίσουμε».