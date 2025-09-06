Ο Αλ. Εξάρχου στη «Ν»: Το 1ο τρίμηνο του 2026 το μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΑΚΤΩΡ, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο στούντιο της Ναυτεμπορικής στην 89η ΔΕΘ.

Όπως τόνισε, «αυτή τη στιγμή δουλεύουμε σε τρεις βάρδιες, το υπουργείο κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει τα απαιτούμενα, δηλαδή στην ουσία τη χρηματοδότηση. Στον βαθμό που θα είναι ομαλή η χρηματοδότηση του έργου που είναι εξαιρετικά πιεστική και εμείς συνεχίσουμε με τις τρεις βάρδιες που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι θα πετύχουμε τον στόχο το πρώτο τρίμηνο του 2026 να έχει η Θεσσαλονίκη μετρό και στην Καλαμαριά».

