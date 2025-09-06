Γ. Χατζηθεοδοσίου στο Naftemporiki TV: Στα 4 δισ. τα χρέη των επιχειρήσεων στους παρόχους ενέργειας – Στα 55 δισ. τα χρέη, από 32 δισ. το 2019

Θετικά χαρακτήρισε όσα αναμένεται να ανακοινώσει απόψε ο πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου από το στούντιο της Ναυτεμπορικής, στην 89η ΔΕΘ.

«Όλα είναι θετικά αλλά δεν είναι αρκετά», τόνισε επισημαίνοντας τα μεγάλα ζητήματα του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας: η ρευστότητα, τα ενοίκια (αναφέροντας ότι στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη τα μισθωτήρια είναι το 40% του κόστους λειτουργίας μίας επιχείρησης), το ρεύμα, οι αρρύθμιστες επιχειρήσεις και τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις με τις τράπεζες (χρεώσεις και ρευστότητα) και η ακρίβεια.

Όπως είπε ο κ. Χατζηθεοδοσίου η επίδραση της ακρίβειας ήταν εμφανής στον τζίρο των καταστημάτων κατά την περίοδο των εκπτώσεων. «Είχαμε μείωση πάνω από 20% του τζίρου. Είναι πάρα πολύ άσχημα», ανέφερε.

«Που σημαίνει ότι η όποια ανάπτυξη υπάρχει, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ανάπτυξη, πηγαίνει σε συγκεκριμένα καρτέλ. Αυτά τα καρτέλ, τα ολιγοπώλιά, ελέγχουν μεγάλο μέρος της οικονομίας. Η οικονομία όμως δεν πάει από κάπου μόνη της, την πας. Δηλαδή ενισχύεις τα ολιγοπώλια για να πας εις βάρος των μικρομεσαίων», δήλωσε ο κ. Χατζηθεοδοσίου προσθέτοντας ότι θέλει να ακούσει τον πρωθυπουργό να ανακοινώνει την πολιτική απόφαση ότι η οικονομία με ένα στρατηγικό σχέδιο θα στηρίξει τη μικρομεσαίο επιχειρηματικότητα που είναι το 99,2% των επιχειρήσεων.

Κληθείς να σχολιάσει τις έρευνες που θέλουν μέσα σε τρία χρόνια να κλείνουν το 50% των καταστημάτων, εάν δεν υιοθετηθούν νέα μέτρα ανέφερε: «Νομίζω ότι τρία νούμερα θα σας πείσουν:

τα χρέη στον ΕΦΚΑ που πήγαν από 32 δισ. το 2019 σε 55 δισ. το 2025

στην Εφορία είχαμε 8,5 δισ. ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τα τελευταία δύο χρόνια

σε 4 δισ. ανέρχονται πλέον τα χρέη στους παρόχους ενέργειας

«Αυτό που λεγόταν παλιά το σχέδιο Πισσαρίδη, λειτουργεί. Θέλουν να κλείσουν ένα μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων, με άκομψο τρόπο. Γιατί όταν έχεις σε εργαλείο δεν του δίνεις τίποτα, είναι πάρα πολύ απλό. Ελεύθερη οικονομία έχουμε», σημείωσε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Κληθείς να σχολιάσει εάν μπορούν να υπάρξουν τα επιχειρηματικά clusters στην Ελλάδα, ο κ. Χατζηθεοδοσίου χαρακτήρισε το μέτρο «πολύ σωστό». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει η κουλτούρα στη χώρα, ενώ παράλληλα δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί σε μία χρεοκοπημένη σε μεγάλο βαθμό μικρομεσαία τάξη. Παράλληλα, όπως είπε, η κυβέρνηση προχώρησε με τα clusters. «Στα clusters όμως υπάρχει συνεργασία. Η συνένωση δεν είναι τόσο απλή όσο λένε. Παγκοσμίως η συνενώσεις μικρών επιχειρήσεων είναι σπάνιες, ενώ μεγάλων επιχειρήσεων είναι μεγαλύτερες γιατί είναι πιο εύκολο και υπάρχει μετοχική σύνθεση. Στις μικρές επιχειρήσεις τα καλά παραδείγματα υπάρχουν κυρίως στο βόρεια Ευρώπη, όπου συναντάμε μια κουλτούρα που αναπτύσσεται από την πρώτη Δημοτικού. Σε εμάς ανακοινώθηκε και θέλουμε σε ένα χρόνο να γίνει», ανέφερε.