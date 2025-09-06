89η ΔΕΘ: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περίπτερο της «Ναυτεμπορικής»

Μία στάση στο περίπτερο της «Ναυτεμπορικής» έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεναγήθηκε σήμερα το πρωί στους χώρους της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο γενικός διευθυντής του Ομίλου, Σπύρος Κτενάς.

Με ιστορία ενός αιώνα στη δημοσιογραφία και τις εκδόσεις, η «Ν» συμμετέχει κάθε χρόνο δυναμικά στη ΔΕΘ, φιλοξενώντας στο περίπτερό της κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της αντιπολίτευσης αλλά και προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Μέσα από συνεντεύξεις και ουσιαστικές παρεμβάσεις, αναδεικνύονται ζητήματα όπως η τεχνολογική πρόοδος, η πράσινη ανάπτυξη και οι μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, συμβάλλοντας στον δημόσιο διάλογο για το μέλλον της χώρας.

Η «Ν» ως θεσμός στη ΔΕΘ

Το περίπτερο της «Ν» έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την πολιτική και οικονομική ζωή, καθώς κάθε χρόνο το επισκέπτονται κορυφαία στελέχη από διαφορετικούς κλάδους, επιβεβαιώνοντας τον θεσμικό ρόλο της εφημερίδας.

Στο πλαίσιο της φετινής επετειακής διοργάνωσης, η «Ν» οργανώνει οικονομικό Forum την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στις 10:00 π.μ., στην αίθουσα C του Συνεδριακού Κέντρου «Νικόλαος Γερμανός» της HELEXPO, όπου θα αναλυθούν οι μεγάλες προκλήσεις για την ελληνική οικονομία.