OpenAI στη Θεσσαλονίκη: Συμμαχία – σταθμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα

Μνημόνιο συνεργασίας με την OpenAI, τον παγκόσμιο ηγέτη στην Τεχνητή Νοημοσύνη, υπεγράφη σήμερα στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη.

Στη συμφωνία συμμετέχουν το Υπουργείο Ανάπτυξης, η OpenAI και η Endeavor Greece, με στόχο να καταστήσουν τη χώρα κόμβο καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, επισήμανε ότι «η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση προόδου και ασφάλειας» και υπενθύμισε πως η Ελλάδα είναι μία από τις επτά πρώτες χώρες της Ε.Ε. που θα φιλοξενήσουν AI Factory.

Εκπαίδευση και νεοφυείς επιχειρήσεις οι δύο πυλώνες

Η συνεργασία επικεντρώνεται σε δύο βασικούς τομείς:

Εκπαίδευση, με πιλοτικά προγράμματα που επιτρέπουν σε εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με παιδαγωγικό και ασφαλή τρόπο.

Νεοφυείς επιχειρήσεις, με τη δημιουργία του Greek AI Accelerator σε συνεργασία με την Endeavor Greece, που θα προσφέρει πρόσβαση στην τεχνολογία της OpenAI, σε διεθνείς μέντορες και σε δίκτυα χρηματοδότησης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως το εγχείρημα ανοίγει νέες προοπτικές για τη νέα γενιά και για Έλληνες του εξωτερικού που επιθυμούν να επιστρέψουν, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία αυτή είναι «ένα ακόμη βήμα προς το νέο παραγωγικό πρότυπο της χώρας, που βασίζεται στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη μείωση των ανισοτήτων».