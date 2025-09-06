Κ. Τσιάρας στο Naftemporiki TV: Αδιανόητα κρίσιμος οργανισμός ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Είναι δεδομένο ότι θα επιστραφούν τα χρήματα

Το μήνυμα ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να φέρει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια άλλη εποχή απόλυτης διαφάνειας και δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά την κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων, έστειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας από το στούντιο της Ναυτεμπορικής στην 89η ΔΕΘ.

Αυτό, όπως είπε δεν είναι μια υποχρέωσή μόνο απέναντι στον παραγωγικό κόσμο, αλλά και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Επειδή μιλάμε για μια παθογένεια δεκαετιών, για μια αδυναμία του ΟΠΕΚΕΠΕ να προσαρμόσει την λειτουργική του παρουσία και επίδραση, με ένα τρόπο που να μην δημιουργεί καμία αμφισβήτηση. Σήμερα η ανάγκη του να αλλάξουμε τον ΟΠΕΚΕΚΕ και να τον κάνουμε ένα οργανισμό που λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια με διασταυρωτικούς, πραγματικούς ελέγχους πριν από κάθε πληρωμή συναντιέται με όλες τις εξελίξεις», είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πάντως, ο κ. Τσιάρας στάθηκε ιδιαίτερα στο πόσο δύσκολη είναι η διαδικασία αυτή της εξυγίανσης του οργανισμού. «Γιατί πρέπει να δρομολογήσουμε εξελίξεις, διεργασίες και φίλτρα που δεν υπήρχαν ποτέ στο παρελθόν και ταυτόχρονα να συνεχίσουμε τη ροή των πληρωμών», εξήγησε.

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στην σημασία του ΟΠΕΚΕΚΕ για την ελληνική κοινωνία. «Ο ΟΠΕΚΕΚΕ είναι ένας αδιανόητα κρίσιμος οργανισμός σε ό,τι αφορά την κοινωνική συνοχή της χώρας μας, γιατί διανέμει κατά μέσο όρο 200 εκατ. το μήνα σε πάνω 650.000 ανθρώπους, οι οποίοι υποστηρίζουν με αυτά τα χρήματα τις δραστηριότητές τους στον πρωτογενή τομέα και παράλληλα στηρίζουν την τοπική κοινωνία», είπε ο υπουργός τονίζοντας ότι για αυτό πρέπει να «προφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού».

Είναι δεδομένο ότι θα επιστραφούν τα χρήματα

Ο υπουργός διεμήνυσε επίσης ότι όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα είναι ένα πρώτο κύμα ελέγχων. «Προφανώς οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σε χαμηλότερα στρώματα οικονομικών επιδοτήσεων και σε πολύ μεγαλύτερη έκταση», είπε χαρακτηρίζοντας «κρίσιμη» την παρούσα φάση με την κυβέρνηση να εστιάζει στο να πάρει πίσω τα χρήματα που έχουν δοθεί παράνομα και να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι υπεύθυνοι. Μάλιστα εμφανίστηκε σίγουρος ότι τα χρήματα θα επιστραφούν. «Αυτό είναι δεδομένο», είπε χαρακτηριστικά.

«Ήδη για τα περίπου 1.000 ΑΦΜ έχει ξεκινήσει η διαδικασία από την ΑΑΔΕ», πρόσθεσε ενώ διεμήνυσε ότι θα τιμωρηθούν- πέρα από την ποινική τιμωρία και με διοικητική- και όσοι αποδειχθεί ότι εμπλέκονται από τον κρατικό μηχανισμό.

Όσον αφορά τις πολιτικές ευθύνες, ο υπουργός τόνισε ότι η σύσταση της εξεταστικής επιτροπής δημιουργεί τον πραγματικό λόγο για να δούμε ποιοι είναι υπεύθυνοι και από πότε ξεκινάει το πρόβλημα. Ανέφερε μάλιστα πως η τεχνική λύση που υιοθετήθηκε προκειμένου να διευθετηθεί το πρόβλημα των κτηνοτρόφων που έμειναν χωρίς επιδότηση από τη μη αναγνώριση των βοσκοτόπων τους, θεσμοθετήθηκε από άλλη κυβέρνηση- παρόλο που γιγαντώθηκε επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. «Αυτό νομίζω είναι μια αρχή για να δούμε από πού ξεκινάει η διαχρονική ευθύνη», δήλωσε. «Το αν υπήρχε δόλος ή αν έγινε για να μπορέσουν οι παραγωγοί να πάρουν τα χρήματα είναι μια άλλη συζήτηση», πρόσθεσε.

Σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ γιγαντώθηκε επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τσιάρας τόνισε την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να βρεθεί λύση, με τις αποφάσεις της να έχουν πραγματικές συνέπειες, εννοώντας ότι όλη η διαδικασία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ένταξη ελέγχων πριν τις πληρωμές έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις. «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει να πληρώσει από τις αρχές Ιουνίου», είπε κάνοντας λόγο για «αγώνα δρόμου» προκειμένου να γίνουν οι πληρωμές για τους παραγωγούς που δικαιούνται τα χρήματα.

Εξηγώντας τους λόγους που υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις, ανέφερε ότι υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες: η πρώτη προτεραιότητα είναι να διασφαλιστούν οι ευρωπαϊκοί πόροι και η ροή τους και η δεύτερη είναι να δημιουργηθούν ελεγκτική μηχανισμοί και να εφαρμοστούν οι έλεγχοι. Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι όσα βήματα κάνει πλέον η κυβέρνηση, τα κάνει ούσα σε ανοιχτό διάλογο με την ΕΕ.

Ερωτηθείς για την δεύτερη δικογραφία που λέγεται ότι θα έρθει από την ευρωπαϊκή εισαγγελία σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός δήλωσε ότι δεν έχει ακόμα κάτι συγκεκριμένο.