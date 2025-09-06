Χ. Θεοχάρης στο Naftemporiki TV: Η ηλεκτρική διασύνδεση πρέπει να προχωρήσει – Η Κύπρος πρέπει να βοηθήσει

Το καλώδιο Κρήτης – Κύπρου πρέπει να προχωρήσει και θα προχωρήσει, τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης μιλώντας στο Naftemporiki TV, από το στούντιο της «Ν» στην 89η ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας τα οφέλη του έργου.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, ο κ. Θεοχάρης απάντησε: «Δεν είμαι σίγουρος ότι το καλώδιο έμπλεξε ουσιαστικά, δηλαδή ότι δεν μπορεί να ξεδιαλύνει. Είναι προφανές ότι είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Κατά την άποψή μου αυτό το καλώδιο και για λόγους ευρωπαϊκούς και για λόγους εθνικούς θα προχωρήσει και πρέπει να προχωρήσει».

Όπως τόνισε, «είναι προς όφελος της ίδιας της Κύπρου διότι οι Κύπριοι καταναλωτές θα δουν μειωμένους λογαριασμούς όταν αυτό το καλώδιο ενεργοποιηθεί και φυσικά αποπληρωθεί το κόστος του». «Αλλά από κει και πέρα θα μειωθεί σημαντικά το ενεργειακό βάρος των Κυπρίων αδελφών μας και συνεπώς πρέπει η Κύπρος να δει τα πράγματα με ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα και να βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία» σημείωσε.

Τι είπε για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ερωτηθείς σχετικά με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ο υφυπουργός απάντησε: «Δεν έχω την αίσθηση ότι η έρευνα αυτή είναι σχετική με την σημερινή κατάσταση, ίσως είναι για παλιότερα χρόνια. Δεν νομίζω ότι ουσιαστικά επηρεάζει την υλοποίηση ή θα έπρεπε. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση χωρίς να έχω πληροφόρηση. Η αίσθησή μου είναι πως είναι για πιο παλιά και συνεπώς δεν θα έπρεπε να επηρεάζει τη σημερινή κατάσταση».

«Πιο ισχυρή απ΄ό,τι στο παρελθόν η χώρα μας»

Για τα ελληνοτουρκικά, είπε ότι «η χώρα μας είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν στο παρελθόν και σε σχέση με τις συμμαχίες της που είναι κρίσιμο και σε σχέση με την άμυνά της και την ικανότητα την αποτρεπτική». «Συνεπώς η συζήτηση που γίνεται είναι από άλλη βάση με πιο ισχυρή τη χώρα μας» παρατήρησε.

«Ανοιχτοί δίαλοι στην οικονομική διπλωματία»

Επισήμανε ακόμη πως «η θετική ατζέντα πρέπει να συνεχιστεί» και πως «πρέπει να έχουμε ανοιχτούς τους δίαυλους τουλάχιστον της οικονομικής διπλωματίας», παραπέμποντας στο μέτρο της βίζας που λειτούργησε θετικά για το βόρειο Αιγαίο. «Τέτοια μέτρα πρέπει να συνεχιστούν» πρόσθεσε.

«Τα μέτρα της ΔΕΘ θα αγγίξουν τις μεγάλες μάζες του ελληνικού λαού»

Αναφορικά με τις επικείμενες εξαγγελίες του πρωθυπουργού είπε πως το μέρισμα της ανάπτυξης θα κατευθυνθεί στη μεσαία τάξη. «Η μεγάλη στόχευση θα είναι οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι. Τα μέτρα αυτά θα αγγίξουν τις μεγάλες μάζες του ελληνικού λαού, μάζες οι οποίες έφεραν το βάρος της προσαρμογής – αναγκαίας μεν αλλά πολύ επώδυνης και πολύ δύσκολης – και τώρα πια αξίζουν να τύχουν της προσοχής της κυβέρνησης».

