Κ. Πιερρακάκης: Έρχεται φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στο δημογραφικό – «Μέρισμα της σταθερότητας» το πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στο δημογραφικό προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης από τη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, χαρακτήρισε «μέρισμα της σταθερότητας» το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει απόψε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ ΑΕ), σε μια ανοιχτή συζήτηση με σχεδόν 100 νέους και νέες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή επέστρεψαν από το εξωτερικό, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη νέα φορολογική μεταρρύθμιση ξεξαθαρίζοντας ότι θα στοχεύσει στην ενίσχυση των οικογενειών, ώστε να ανακοπεί η υπογεννητικότητα.

Δημογραφικό και φορολογία

«Είμαστε στις μισές γεννήσεις από όσες ήμασταν πριν από την κρίση. Σήμερα, ως επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου, θα σας έλεγα ότι αυτό που βάζω πρώτο είναι το δημογραφικό και η αλλαγή του πώς φορολογούμαστε στην Ελλάδα. Θα κάνουμε μια φορολογική μεταρρύθμιση που θα δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η χώρα έχει εξέλθει από το καθεστώς χρεοκοπίας και πλέον εμφανίζει πλεόνασμα – «κάτι που συμβαίνει μόνο σε έξι κράτη-μέλη της Ε.Ε.». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι το πλεόνασμα αυτό δεν πρέπει να χαθεί. «Έχουμε συγκεκριμένο χώρο για το τι μπορούμε να ξοδεύουμε κάθε χρόνο. Οι μειώσεις φόρων και οι αλλαγές στην προκαταβολή φόρου είναι ζητήματα που εξετάζουμε, αλλά χρειάζεται προτεραιοποίηση και σεβασμός στους ευρωπαϊκούς κανόνες», είπε.

«Το πιο πολιτικό παιχνίδι είναι το Tetris»

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για σταθερούς κανόνες στο φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο. «Το πιο πολιτικό παιχνίδι είναι το Tetris. Οι επιτυχίες εξαφανίζονται και τα λάθη συσσωρεύονται. Οι άνθρωποι θυμούνται τις αστοχίες και τις εκκρεμότητες. Αν βάλεις το σωστό software στη χώρα –σταθερούς κανόνες, σταθερό γήπεδο– μπορεί να δημιουργηθεί πολύ μεγάλη αξία. Το στοίχημα είναι να συνεχίσουμε έτσι, χωρίς να περάσουμε στο Jenga, δηλαδή να μην αφαιρέσουμε τα λάθος κομμάτια και καταρρεύσει το οικοδόμημα».

«Μέρισμα της σταθερότητας»

Επίσης, μιλώντας στη γενική συνέλευση, που φέτος τη φιλοξενεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), με αφορμή τα εκατοστά γενέθλιά του, ο κ.Πιερρακάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ανακοινώσει απόψε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, επισημαίνοντας ότι το πακέτο αυτό είναι το μέρισμα της σταθερότητας που έχει επιτευχθεί στην οικονομία και το όφελος της εφαρμοσθείσας πολιτικής.

«Όσο θα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, οξυγόνο και η δυνατότητα να μπορούμε να πάρουμε κι άλλα στοχευμένα μέτρα, θα το κάνουμε -και θα διαπιστώσετε από την ομιλία του πρωθυπουργού απόψε ότι η φιλοσοφία και η λογική και οι αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα είναι για εμάς πολύ σαφείς, γιατί έχουμε έναν πάρα πολύ σαφή Βορρά στην πυξίδα μας» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Πρόσθεσε ότι, προκειμένου να αντιληφθεί κάποιος την πρόοδο που επετεύχθη, μπορεί να συγκρίνει το επιτόκιο στο δεκαετές ομόλογο της Ελλάδας με εκείνα της Γαλλίας ή της Ιταλίας. «Τα καταφέραμε με συνετή και σοβαρή δημοσιονομική πολιτική, μακριά από τυχοδιωκτισμούς και ερασιτεχνισμούς. Μέσα από την πολιτική αυτή μειώνουμε σταθερά το δημόσιο χρέος πολύ ταχύτερα από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράγουμε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, που μας επιτρέπουν να μειώνουμε και να εξαλείφουμε σημαντικό μέρος των φορολογικών βαρών των πολιτών και των επιχειρήσεων» σημείωσε.

Νέα αφετηρία με τρία χαρακτηριστικά

Κατά τον κ. Πιερρακάκη, έπειτα και από τις διαρκείς αναβαθμίσεις της από διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η χώρα βρίσκεται σε νέα αφετηρία, με τρία χαρακτηριστικά: μειώσεις φόρων, μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ώστε οι κανόνες να είναι ίδιοι για όλους.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι την τελευταία εξαετία έχουν μειωθεί ή καταργηθεί 72 φόροι, ενώ μειώθηκαν και οι ασφαλιστικές εισφορές. «Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση ανάμεσα σε 82 χώρες στον δείκτη επιχειρηματικού περιβάλλοντος που καταρτίζει ο Economist. Όλα αυτά, σωρευτικά, έδωσαν αναπτυξιακή ώθηση στην οικονομία και βοήθησαν χιλιάδες νέες επιχειρήσεις να ανοίξουν. Συνολικά 63.000 νέες επιχειρήσεις άνοιξαν το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ» είπε.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αναφερόμενος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επισήμανε πως η κυβέρνηση ασφαλώς γνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, όπως τα επίμονα χρηματοδοτικά εμπόδια που δημιούργησε η κρίση (και τα οποία επιδιώχθηκε να αντιμετωπιστούν -μεταξύ άλλων- με την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος ή τη χορήγηση κάθε μορφής επιχειρηματικών δανείων από μη τραπεζικά ιδρύματα).

«Παράλληλα, ενισχύουμε τις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, με την αξιοποίηση, μεταξύ άλλων, των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης (…) Επιπλέον, από τα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού, εξοικονόμησης ενέργειας, μεταποίησης, ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα έχουν εγκριθεί ενισχύσεις ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα 276 από τα 505 δάνεια από το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι δανειοδοτήσεις σε ΜΜΕ με συνολικό προϋπολογισμό 2 86 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ με εγγύηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης και δανεισμό πάνω από 11.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έλαβαν συνολικά δάνεια 1,15 δισεκατομμυρίων ευρώ» είπε.

Από την άλλη πλευρά, τα προβλήματα στην κρίση δημιούργησαν πολλές οφειλές και το ζητούμενο που ανέκυψε ήταν η ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. «Σε αυτό το κομμάτι προτάσσουμε το εργαλείο του εξωδικαστικού μηχανισμού (…) ο οποίος διαρκώς βελτιώνεται (…) Ήδη έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 40.500 ρυθμίσεις και έχουν ρυθμιστεί χρέη άνω των 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ» διευκρίνισε και πρόσθεσε πως συνεχίζεται συστηματικά και η προσπάθεια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Διατύπωσε δε την εκτίμηση ότι το νέο ενεργειακό μοντέλο της Ελλάδας -πιο καθαρό, βιώσιμο και εξαγωγικό- μπορεί να εξασφαλίσει και πιο ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας.

Για πρώτη φορά αυτοί που επιστρέφουν είναι περισσότεροι από όσους φεύγουν

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο brain gain, στην ανοιχτή συζήτηση στην οποία συμμετείχε. «Αν δει κανείς τα στοιχεία, ειδικά μετά την πανδημία, αυτοί που επιστρέφουν είναι περισσότεροι από όσους φεύγουν. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά σε αυτούς τους αριθμούς. Η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τα κίνητρα, δημιουργεί συνθήκες επιστροφής», σημείωσε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η κουλτούρα γύρω από την επιχειρηματικότητα και την αποτυχία έχει αλλάξει. «Παλιά, η αποτυχία ήταν στίγμα. Σήμερα, με εργαλεία όπως τα funds Jeremie και Equifund, είδαμε μια νέα γενιά startups να αναπτύσσεται. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να ενισχυθεί».

«Αιώνιοι μαθητές» – Το στοίχημα της παιδείας

Στην ίδια συζήτηση, αναφερόμενος στην εκπαίδευση, τόνισε την ανάγκη για δια βίου μάθηση. «Το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται και η τεχνολογία αλλάζει εκθετικά. Ένα παιδί που γεννιέται σήμερα έχει πολλές πιθανότητες να ζήσει πάνω από 100 χρόνια. Δεν αρκεί ένα πτυχίο – πρέπει να ανανεώνουμε δεξιότητες σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Δεν θέλουμε αιώνιους φοιτητές, θέλουμε αιώνιους μαθητές».

Επεσήμανε επίσης ότι σύντομα θα ψηφιστεί νόμος που θα επιτρέπει τη δημιουργία επαγγελματικών σχολών σε συνεργασία με εταιρείες, ώστε να συνδέεται άμεσα η εκπαίδευση με την αγορά εργασίας.