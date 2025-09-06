Ελληνικές τράπεζες: Τι φέρνουν στις βαλίτσες τους από τη Νέα Υόρκη

Με βαλίτσες γεμάτες προσδοκίες επιστρέφουν οι ελληνικές συστημικές τράπεζες από τη Νέα Υόρκη, καθώς το συνολικό κλίμα των συναντήσεων στα roadshows ήταν εξαιρετικό και με τις ελληνικές τράπεζες να «περνούν» επιτυχώς τα πρώτα «ανακριτικά» τεστ των αναλυτών πριν από την απόβαση στην Αθήνα, στα τέλη του μήνα.

Από τις συναντήσεις που ολοκληρώθηκαν χθες, στη Νέα Υόρκη, προέκυψαν σημαντικές προσδοκίες για τις ελληνικές τράπεζες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι ξένοι επενδυτές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για το ελληνικό οικονομικό success story, εν μέσω του εύθραυστου γεωπολιτικού και εμπορικού σκηνικού, όσο και για τη σημαντική κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών.

Και, με τη βαλίτσα στο χέρι, κορυφαία στελέχη των τραπεζών βρίσκονται τώρα στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση, που αναμένεται να αποτελέσει έναν ακόμα τόπο συναντήσεων, επαφών και ευκαιριών για τις ελληνικές τράπεζες, αλλά αυτή τη φορά σε εγχώριο επίπεδο.

Οι συναντήσεις

Πίσω, στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον επέδειξαν οι αναλυτές από διεθνείς οίκους, όπως οι JPMorgan Asset Management, Lazard Asset Management LLC, Baron Capital Mgmt Inc, Eternal Capital Group, Federated Hermes Inc, Van Eck Associates, Duquesne Family Office LLC, Millennium Partners, American Century Inv Mgmt, Itau Asset Management Jamie Rice, AllianceBernstein LP, State Street Global Advisors, Thornburg Investment Management, Eaton Vance, Times Square Capital Management, Van Eck Associates, Helios Partners, Wexford Capital LLC, Brandes Investment Partners, BMO Asset Management Inc και Lord Abbett & Co.

Ο συνολικός αριθμός των συναντήσεων εκτιμάται ότι άγγιξε τριψήφιο αριθμό.

Τράπεζα Πειραιώς

Σύμφωνα με πληροφορίες της «N», στο επίκεντρο των ερωτήσεων που έλαβε η Πειραιώς βρέθηκε το θέμα της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής, με τους αναλυτές να αποζητούν πληροφορίες για το ακριβές χρονοδιάγραμμα μέχρι την ολοκλήρωση της εξαγοράς, καθώς και την επίδραση που θα έχει το deal στα βασικά μεγέθη της Πειραιώς.

Η συναλλαγή, όπως έχει γράψει η «Ν», αναμένεται να αυξήσει τα κέρδη της τράπεζας ανά μετοχή κατά περίπου 5% και την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα, ενώ πρόκειται να αυξήσει την παραγωγή προμηθειών στο επίπεδο της διεθνούς αγοράς.

Ενδιαφέρον έδειξαν, επίσης, οι επενδυτές και για τον τρόπο διανομής των μερισμάτων για την οικονομική χρήση 2025, ενώ δεν μπορούσε να λείπει η πιστωτική επέκταση από τις συζητήσεις, αφού αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο έως το τέλος του έτους, τόσο για την ίδια την Πειραιώς όσο και για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος.

Eurobank

Η Eurobank είχε πάνω από 30 συναντήσεις στη Νέα Υόρκη, με τους αναλυτές να ρωτούν, σύμφωνα με πληροφορίες, επίμονα για τις αγορές της Βουλγαρίας και της Κύπρου, καθώς, όπως έχει αναφέρει προηγουμένως η «Ν», αποτελούν πλέον καθοριστικά σημαντικές αγορές, εκτός της Ελλάδας, για τη Eurobank, ενώ τα στελέχη της Eurobank ρωτήθηκαν και για τα σχέδιά τους για μη οργανική επέκταση είτε στις χώρες που έχει η τράπεζα ήδη παρουσία είτε σε τρίτες χώρες.

Η μεν Βουλγαρία κέντρισε το ενδιαφέρον των αναλυτών, λόγω της επικείμενης ένταξης της στην Ευρωζώνη από το επόμενο έτος, ενώ για την Κύπρο στο κέντρο των συζητήσεων βρέθηκε η εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας, καθώς και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εξαγοράς, η οποία υπενθυμίζεται ότι έλαβε το «πράσινο φως» από τις κυπριακές αρχές στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Οι αναλυτές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δύο αυτές αγορές, καθώς και για τις ευκαιρίες ανάπτυξης που μπορεί να υπάρχουν εκεί, ενώ συζητήθηκε μεταξύ άλλων και ο δυνητικός ρόλος της Κύπρου ως hub για πρόσβαση της Ινδίας, του Ισραήλ και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου προς τις αγορές της Ε.Ε. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο για τη Eurobank.

Η Eurobank έχει ήδη εδραιωθεί ως περιφερειακός τραπεζικός όμιλος, με ισχυρό αποτύπωμα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ηγετική παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο, μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών που στοχεύουν Ελλάδα και Κύπρος να αποτελέσουν τις πύλες πρόσβασης της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Alpha Bank

Όπως ήταν φυσικό, η συνεργασία με τη UniCredit, η αύξηση του ποσοστού της στην Alpha Bank, καθώς και γενικότερα η πορεία της συνεργασίας προσείλκυσαν το ενδιαφέρον των διεθνών αναλυτών στις συναντήσεις της Νέας Υόρκης, με τις τελευταίες να εκτιμώνται σε διψήφιο αριθμό, είτε διά ζώσης είτε διαδικτυακά, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η εν λόγω συνεργασία έχει συγκεντρώσει πάνω της όλη την προσοχή, καθώς όλοι αναρωτιούνται πώς ευδοκίμησε στην Ελλάδα μια τέτοιου είδους συνεργασία, την ώρα που μεγάλες χώρες της Ε.Ε., όπως η Γερμανία και η Ιταλία, μπλοκάρουν τις εξαγορές της UniCredit στην BPM και Commerzbank.

Εθνική Τράπεζα

Στο επίκεντρο των ερωτήσεων από τους αναλυτές, στο συνέδριο της Citi, βρέθηκε η ΕΤΕ και το τι θα πράξει το επόμενο διάστημα σχετικά με το bancassurance χαρτοφυλάκιό της αλλά και το αν θα αποκτήσει κάποια ασφαλιστική εταιρεία, καθώς είναι η μόνη τράπεζα που δεν έχει αυτή τη στιγμή ασφαλιστική εταιρεία στο χαρτοφυλάκιό της.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον των αναλυτών κέντρισαν τα υψηλά μερίσματα, άνω του 60%, της κερδοφορίας που ανακοίνωσε ότι θα διανείμει για την οικονομική χρήση του 2025 αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα μοιραστούν. Άλλωστε, ο τρόπος διανομής είχε αποτελέσει κομβικό στοιχείο και κατά την ενημέρωση των διεθνών αναλυτών στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου.