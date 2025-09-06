ΔΕΘ: Με πακέτο 1,7 δισ. και αφήγημα σταθερότητας η ομιλία Μητσοτάκη

Στα οικονομικά μέτρα που θα τρέξουν – και τα οποία θα κοιτάνε στη μεσαία τάξη – αλλά και σε μια σειρά κρίσιμων μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να γίνουν θα εστιάσει στη σημερινή του ομιλία στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ομιλία – στις 19.30 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» – έρχεται σε ένα κρίσιμο timing, καθώς έχουν περάσει δύο χρόνια από τις εκλογές και η κυβέρνηση θέλει να εκπέμψει σήμα επανεκκίνησης μετά από ένα δύσκολο πολιτικά καλοκαίρι.

Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν πως τα ποσοστά της Ν.Δ. υποχώρησαν λόγω των αποκαλύψεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το κυβερνών κόμμα θέλουν να επενδύσουν σε ένα θετικό αφήγημα.

Στόχος είναι να αποσταλεί μήνυμα στα νοικοκυριά πως θα δουν τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής στην τσέπη τους και πως λαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση των οικογενειακών προϋπολογισμών, που δοκιμάζονται από την πορεία των τιμών.

Από την κυβερνητικό στρατόπεδο υπογραμμίζουν πως το βάρος θα πέσει σε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, ενώ τονίζουν πως το πακέτο θα είναι κοστολογημένο. Ο πρωθυπουργός σήμερα αναμένεται να τονίσει πως η ελληνική οικονομία αποδίδει και δημιουργεί υγιή πλεονάσματα, τα οποία επιτρέπουν, πάντα μέσα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, και χωρίς να κινδυνεύει η χώρα με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Να επισημανθεί εδώ πως σύμφωνα με πληροφορίες στην ομιλία του ο Κ. Μητσοτάκης:

Θα εστιάσει στα οικονομικά μέτρα που θα μπουν σε εφαρμογή και θα μιλήσει για μια μεγάλη τομή με αιχμή τη φορολογία. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως η μείωση των φόρων, είναι ο ασφαλέστερος και πιο σίγουρος τρόπος για να δουν την αύξηση όλοι οι πολίτες στην τσέπη τους, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι.

Το πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ θα είναι κοντά στο 1,7 δισεκατομμύριο, ενώ στα μέτρα αυτά θα πρέπει προστεθεί και το 1,5 δισεκατομμύριο μόνιμων μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί και τα οποία υλοποιούνται σταδιακά (για παράδειγμα το Νοέμβριο θα υπάρξει η ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων, κ.α).

Θα αναφερθεί σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να γίνουν, με ορίζοντα το 2030. Μάλιστα σύμφωνα με συνεργάτες του πρωθυπουργού αναμένεται να σημειώσει πως πρόκειται για μεγάλες μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν τον ορίζοντα της τετραετίας και για αυτό απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις.

Τα πολιτικά «μηνύματα»

Στο πολιτικό σκέλος της ομιλίας του ο πρωθυπουργός αναμένεται να σταθεί στο διεθνές περιβάλλον και θα εστιάσει στη σημασία που αποκτά η οικονομική σταθερότητα και η πολιτική βεβαιότητα.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η παραδοσιακή συνέντευξη τύπου που θα δοθεί αύριο, στις 12:00, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κλείνει εκ νέου τα σενάρια περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Από το στρατόπεδο της Ν.Δ. κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως δεν καταθέτουν αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση για την επόμενη μέρα αλλά υιοθετούν μια λογική του «όχι σε όλα».

Απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να αφιερώσει σημαντικό κομμάτι της ομιλίας του για να ασκήσει κριτική στην στάση της αντιπολίτευσης αλλά θα εστιάσει σε ένα θετικό αφήγημα για την επόμενη μέρα. Βέβαια έχει ενδιαφέρον και το τι θα πει στην συνέντευξή τύπου.