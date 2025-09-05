Επιχειρηματικά Πάρκα: Ο «οδικός χάρτης» ίδρυσης και ανάπτυξης

Στην έκδοση του «οδικού χάρτη», ο οποίος ορίζει τη διαδικασία έγκρισης ίδρυσης και ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων (Ε.Π.), προχώρησαν τα υπουργεία Ανάπτυξης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργών, καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης, τα ελάχιστα έργα υποδομής που απαιτούνται για να λειτουργήσει το Ε.Π. και οι προδιαγραφές που αυτά πληρούν, το ύψος των παραβόλων, οι προδιαγραφές του τύπου και του περιεχομένου των πολεοδομικών και εν γένει τεχνικών μελετών και των εγγράφων που τις συνοδεύουν κ.ο.κ.

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, στα ελάχιστα έργα υποδομής του Ε.Π. περιλαμβάνονται:

α) οδικά δίκτυα,

β) δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας,

γ) συστήματα ύδρευσης, ήτοι δίκτυα ύδρευσης με τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις λήψεως και επεξεργασίας νερού,

δ) συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ήτοι δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων με τις αντίστοιχες Μονάδες Καθαρισμού Αποβλήτων,

ε) δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών και ευρυζωνικά και δίκτυα πυρόσβεσης,

στ) οι παρεμβάσεις για τη διασφάλιση πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία.

Η λειτουργία αυτόνομων Μονάδων Καθαρισμού Αποβλήτων δεν είναι υποχρεωτική εντός Ε.Π. σε περίπτωση που από τη λειτουργία του παράγονται αποκλειστικά αστικού τύπου απόβλητα, εφόσον στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει δημοτική Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων, η οποία έχει πλεονάζουσα δυναμικότητα, και ο οικείος Δήμος συμφωνεί να υποδεχθεί η εν λόγω Μονάδα τα απόβλητα του Ε.Π.

Επισημαίνεται ότι τα τεχνικά, λειτουργικά, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των τεχνικών υποδομών του Ε.Π. πρέπει να πληρούν ένα ελάχιστο επίπεδο απαιτήσεων επάρκειας για τους σκοπούς που υλοποιούνται. Οι απαιτήσεις αυτές προκύπτουν από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις εφαρμοστέες προδιαγραφές και κανονισμούς, τις προαναφερθείσες ελάχιστες τεχνικές υποδομές των Ε.Π. και τις μελέτες και συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΔΕΠ) και εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Τονίζεται ότι στις τεχνικές μελέτες που υποβάλλονται οι μελετητές, σε ξεχωριστό κεφάλαιο, καταγράφουν τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που τήρησαν.

Για την ίδρυση και ανάπτυξη Ε.Π. υποβάλλεται από την ενδιαφερόμενη ΕΑΔΕΠ αίτηση για χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και ανάπτυξης Ε.Π. προς τη Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικών Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης.

Αίτηση ίδρυσης

Σε ό,τι αφορά την αίτηση για χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, θα πρέπει να σημειωθεί πως:

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης της ΕΑΔΕΠ για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και ανάπτυξης Ε.Π. καθορίζονται στο Παράρτημα Α της ΚΥΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

2. Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ).

3. Η αίτηση συνοδεύεται από το Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τις απαιτούμενες τεχνικές/οικονομικές μελέτες που προβλέπονται στο Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΚΥΑ.

4. Ο φάκελος υποβολής της αίτησης συνοδεύεται από τη Μελέτη Ορκωτού Ελεγκτή και το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου. Ο σχετικός φάκελος περιλαμβάνει τα πλήρη δικαιολογητικά σε πέντε (5) αντίτυπα σε ψηφιακή και ένα (1) σε φυσική μορφή. Για Ε.Π. που χωροθετούνται εντός της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, υποβάλλονται δύο επιπλέον αντίτυπα σε ψηφιακή μορφή, ένα για τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ένα για το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).

5. Αν υποβάλλονται περισσότερες από μία αιτήσεις για ίδρυση Ε.Π. στην ίδια περιοχή ή σε περιοχές με επικαλυπτόμενα τμήματα, εξετάζεται η αίτηση που έχει υποβληθεί νωρίτερα και καλύπτει τα κριτήρια πληρότητας.

Παράβολα

Τα παράβολα που συνοδεύουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από την ενδιαφερόμενη ΕΑΔΕΠ για τη χορήγηση της έγκρισης ίδρυσης και ανάπτυξης Ε.Π. καθορίζονται ανάλογα με τον προϋπολογισμό του έργου ως εξής:

α) Για προϋπολογισμό δαπανών ίδρυσης και ανάπτυξης Ε.Π. μέχρι 3.000.000, παράβολο 5.000 ευρώ.

β) Για προϋπολογισμό δαπανών ίδρυσης και ανάπτυξης Ε.Π. από 3.000.001 μέχρι 10.000.000 ευρώ, παράβολο 7.000 ευρώ.

γ) Για προϋπολογισμό δαπανών ίδρυσης και ανάπτυξης Ε.Π. από 10.000.001 ευρώ μέχρι 20.000.000 ευρώ, παράβολο 10.000 ευρώ.

δ) Για προϋπολογισμό ίδρυσης και ανάπτυξης Ε.Π. πλέον των 20.000.000 ευρώ, παράβολο 15.000 ευρώ.

Εγγυητική καλής εκτέλεσης

Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης ίδρυσης και ανάπτυξης Ε.Π. και την έγκριση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής, συντάσσονται με μέριμνα της ΕΑΔΕΠ οι απαιτούμενες τεχνικές μελέτες των έργων ίδρυσης και ανάπτυξης του Ε.Π., οι οποίες υποβάλλονται υποχρεωτικά στην αρμόδια αρχή μαζί με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των έργων.

Ειδικότερα, η ΕΑΔΕΠ εκδίδει υπέρ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), είτε από τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, ποσού ίσου με το 5% του συνολικού προϋπολογισμού δαπανών υλοποίησης του Ε.Π., που καθορίστηκε στην απόφαση έγκρισης ίδρυσης και ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου.

Αν με την απόφαση έγκρισης ίδρυσης και ανάπτυξης του Ε.Π. έχει εγκριθεί η υλοποίηση των έργων υποδομής σε φάσεις, οι εγγυητικές επιστολές υπολογίζονται με βάση τον προϋπολογισμό των έργων της κάθε φάσης. Για την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής χορηγείται στην ΕΑΔΕΠ σχετική βεβαίωση.