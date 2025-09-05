Επιχείρηση «δανεισμός χωρίς αύξηση του δημοσίου χρέους»

Η Ελλάδα θα επιδιώξει να καλύψει χρηματοδοτικές ανάγκες της τάξεως του 18-20 δισ. ευρώ, που προκύπτουν μέσα στο 2026, χωρίς να αυξήσει το ονομαστικό χρέος ούτε κατά… ένα ευρώ.

Ο προγραμματισμός της επόμενης χρονιάς προβλέπει αξιοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων,

πρόωρη εξόφληση χρέους για μια ακόμη χρονιά αλλά και περιορισμένη «εκδοτική δραστηριότητα» που δεν θα ξεπεράσει τα 8-9 δισ. ευρώ.

Η αναλογία του χρέους προς το ΑΕΠ μπορεί να υποχωρήσει ακόμη και κάτω από το 140%, ανάλογα με την εξέλιξη του ρυθμού ανάπτυξης αλλά και του πληθωρισμού.

Ο σχεδιασμός για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της επόμενης χρονιάς ολοκληρώνεται, καθώς την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου θα πρέπει να κατατεθεί το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή.

Πώς προκύπτει το ποσό των 20 δισ. ευρώ των χρηματοδοτικών αναγκών; Από το άθροισμα της δαπάνης για τους τόκους εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους (περίπου 7-8 δισ. ευρώ), του ποσού που προγραμματίζεται να δοθεί για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους (περίπου 5,3 δισ. ευρώ και μέσα στο 2026, πιθανότατα προς το τέλος του έτους), αλλά και τις λήξεις

ομολόγων της επόμενης χρονιάς που κινούνται στα επίπεδα των 7-8 δισ. ευρώ.

Για να καλυφθούν αυτές οι χρηματοδοτικές ανάγκες χωρίς να αυξηθεί σε ονομαστικούς όρους το χρέος, θα πρέπει να βρεθούν αυτά τα 20 δισ. ευρώ. Πώς θα εξασφαλιστούν;

Εκδόσεις

1. Από την εκδοτική δραστηριότητα της επόμενης χρονιάς, η οποία σχεδιάζεται να είναι αντίστοιχη με τη φετινή. Με δύο εκδόσεις ομολόγων αλλά και τον προγραμματισμό για τις 10 επανεκδόσεις των υφιστάμενων, θα αντληθούν περί τα 8-9 δισ. ευρώ.

Οι επανεκδόσεις είναι ο… μπαλαντέρ του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, καθώς θα προχωρήσουν μόνον εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Ήδη, φέτος, έχουν ακυρωθεί αλλεπάλληλα προγραμματισμένα… ραντεβού επανεκδόσεων, καθώς το γεγονός ότι βρίσκονται τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας στα 42-43 δισ. ευρώ βοηθάει στο να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Πλεόνασμα

2. Από το πρωτογενές πλεόνασμα που σχεδιάζεται να παραχθεί και το 2026. Δεδομένου ότι το ονομαστικό ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να αυξηθεί και την επόμενη χρονιά κατά τουλάχιστον 4,5%-5% (αυτό σημαίνει επιπλέον 11-12 δισ. ευρώ στο ονομαστικό ΑΕΠ), τα επιπλέον φορολογικά έσοδα που θα προκύψουν θα είναι τουλάχιστον 3-4 δισ. ευρώ, παρά τις προωθούμενες μειώσεις φόρων από την κυβέρνηση.

Με πρωτογενές πλεόνασμα στην περιοχή του 3% και του χρόνου -ήτοι πάνω από 7,5 δισ. ευρώ-, η χώρα θα καλύψει το σύνολο της δαπάνης για τους τόκους και κάτι παραπάνω, που σημαίνει ότι θα υπάρξει πλεόνασμα και σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης.

Διαθέσιμα

3. Με την αξιοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων. Το 2025 αναμένεται ότι θα κλείσει με ταμειακά διαθέσιμα στην περιοχή των 32- 35 δισ. ευρώ.

Ο λόγος της μείωσης είναι ότι, τον Δεκέμβριο, θα προχωρήσει η πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ύψους 5,3 δισ. ευρώ, για την καταβολή δύο δόσεων των διμερών δανείων (GLFs), ενώ θα καλυφθούν και οι αυξημένες χρηματοδοτικές δαπάνες του κράτους (π.χ. επίδομα των 250 ευρώ που θα καταβληθεί τον Νοέμβριο, επιστροφή ενοικίου κ.λπ.).

Την «καθαρή» εικόνα κοιτούν οι αγορές

Σε όρους Γενικής Κυβέρνησης, το χρέος έκλεισε στις 30 Ιουνίου στα 368,347 δισ. ευρώ. Εκτιμάται όμως ότι, μέχρι το τέλος του χρόνου, το ποσό μπορεί να περιοριστεί αρκετά, κοντά στα 360 δισ. ευρώ.

Αφενός διότι θα υπάρξει η πρόωρη πληρωμή των 5,3 δισ. ευρώ και αφετέρου επειδή θα γίνουν και οι τελευταίες πληρωμές φετινών λήξεων χωρίς να υπάρξει νέος δανεισμός.

Ήδη, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) αναβάλλει τις επανεκδόσεις και δεν δανείζεται ούτε τα 200 εκατ. ευρώ που απέφερε η καθεμία από αυτές.

Εκτός από τον δείκτη του χρέους Γενικής Κυβέρνησης, οι αγορές παρακολουθούν και τον δείκτη του καθαρού χρέους.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως αυτός ο δείκτης προκύπτει αν από το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αφαιρεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα, ύψους 41,936 δισ. ευρώ, κατά την 30ή Ιουνίου. Έτσι, το «καθαρό χρέος» προκύπτει στα 326,4 δισ. ευρώ και είναι μειωμένο συγκριτικά με το αντίστοιχο ποσοστό της 31ης Δεκεμβρίου 2024 (328,6 δισ. ευρώ).

Σε όρους χρέους Γενικής Κυβέρνησης, παρατηρείται αύξηση συγκριτικά με τα επίπεδα του 2024 (στα 364 δισ. ευρώ είχε κλείσει το 2024). Ωστόσο, μέχρι το τέλος του χρόνου, η μείωση θα καταγραφεί και στον συγκεκριμένο δείκτη.

Τέλος, όσον αφορά την αναλογία του χρέους προς ΑΕΠ, το ποσοστό θα πέσει προς το 145%, με προοπτική να πέσει ενδεχομένως και κάτω από το 140% μέσα στο 2026.