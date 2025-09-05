Logo Image

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές για την εβδομάδα 8 έως 12 Σεπτεμβρίου

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές για την εβδομάδα 8 έως 12 Σεπτεμβρίου

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους δικαιούχους

Για την εβδομάδα 8 έως 12 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 65.885.000 ευρώ σε 65.951 δικαιούχους, από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών τους.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

· Από 8 έως 12 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

· 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

· 2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

· 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

· 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

· 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube