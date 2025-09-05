e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές για την εβδομάδα 8 έως 12 Σεπτεμβρίου

Για την εβδομάδα 8 έως 12 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 65.885.000 ευρώ σε 65.951 δικαιούχους, από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών τους.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
· Από 8 έως 12 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
· 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
· 2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
· 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
· 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
· 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».