Ποιες αλλαγές έρχονται στη φορολογία: Ο Δ. Πανοζάχος στο Naftemporiki TV

Μιλάει στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής ο Δημήτρης Πανοζάχος, Φοροτεχνικός του Ορθολογισμός Α.Ε.

Στην εκπομπή In Business του Naftemporiki TV με τη Μαρία Σμιλίδου φιλοξενήθηκε ο Δημήτρης Πανοζάχος, Φοροτεχνικός του Ορθολογισμός Α.Ε., ο οποίος στάθηκε στις διαρροές εν όψει ΔΕΘ.

«Είναι αλήθεια ότι η φετινή ΔΕΘ έχει συνδεθεί με το θέμα των φορολογικών μειώσεων, απ’ ό,τι φαίνεται όμως μέχρι σήμερα η συζήτηση αφορά κυρίως τους άμεσους φόρους, δηλαδή τους φόρους εισοδήματος. Απ’ ό,τι διαπιστώνεται απ’ τις διαρροές, η κυβέρνηση έχει αφουγκραστεί ότι το κύριο αίτημα αφορά τις οικογένειες με παιδιά» σημείωσε σχετικά.

Στη συνέχεια στάθηκε στις επερχόμενες αλλαγές στο καθεστώς τεκμαρτής φορολόγησης για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. «Φημολογείται ότι θα επανεξεταστεί το καθεστώς αυτό, με το οποίο η πολιτεία με τεκμαρτό τρόπο προσπαθεί να προσδιορίσει το εισόδημα της μεγάλης κατηγορίας των ελεύθερων επαγγελματιών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

