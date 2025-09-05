Η «ανατομία» των ελληνικών εξαγωγών – Ποιοι κλάδοι οδηγούν την κούρσα

Σε πτωτική τροχιά κινήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στο επτάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών ωστόσο, οι εξαγωγικές επιδόσεις επιδεικνύουν ανθεκτικότητα, ενώ σταθερά ανοδική πορεία καταγράφουν συγκεκριμένοι κλάδοι.

Ειδικότερα, τον Ιούλιο του 2025, η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών διαμορφώθηκε στα 4.357 δισ., έναντι 4,701 δισ. τον Ιούλιο του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά 343,5 εκατ. ευρώ ή 7,3%. Παράλληλα, πτώση καταγράφηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες υποχώρησαν στα 7,279 δισ. τον φετινό Ιούλιο, από 7,510 δισ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφοντας πτώση κατά 231,3 εκατ. ή 3,1%. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε, διαμορφούμενο στα -2.922 δισ. έναντι -2,81 δισ. τον Ιούλιο του 2024, με την αύξηση να ανέρχεται σε 112,2 εκατ. ή 4%.

Όπως σημειώνει ωστόσο ο ΣΕΒΕ, εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, παρατηρούνται οριακά αυξητικές τάσεις τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε 3,365 δισ., έναντι 3,317 δισ. τον Ιούλιο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 48,1 εκατ. ή 1,5%. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές ενισχύθηκαν σε 6,028 δισ., από 5,933 δισ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 95 εκατ. ή 1,6%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε στα -2.663 δισ., έναντι -2.616 δισ.. τον Ιούλιο του 2024, παρουσιάζοντας επιδείνωση κατά 46,9 εκατ. ευρώ ή 1,8%.

Οι εξαγωγικές επιδόσεις στο 7μηνο

Σε επίπεδο επταμήνου, για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025, οι εξαγωγές αγαθών υποχώρησαν σε 28,472 δισ., καταγράφοντας μείωση κατά 1,589 δισ. ή 5,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, οπότε και ανήλθαν σε 30,061 δισ.

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αγαθών στο 7μηνο ανήλθαν σε 22,113 δισ., καταγράφοντας αύξηση κατά 1,025 δισ. ή 4,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, οπότε είχαν διαμορφωθεί σε 21,088 δισ.

«Πρωταγωνιστές» τα τρόφιμα – Η εικόνα ανά κλάδο

Σε κλαδικό επίπεδο, ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, με άνοδο 575,3 εκατ. ευρώ (11,8%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία στις διεθνείς αγορές.

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν επίσης τα διάφορα βιομηχανικά είδη, με ενίσχυση 103 εκατ. ευρώ (5,0%), καθώς και τα χημικά προϊόντα, που αυξήθηκαν κατά 76,0 εκατ. (2,0%). Αξιοσημείωτη ήταν και η άνοδος στον κλάδο των ποτών–καπνών, ο οποίος σημείωσε αύξηση 72,7 εκατ. ευρώ ή 8,5%, καθώς και στα λίπη–έλαια, με άνοδο 30,1 εκατ. ή 4,9%. Οριακή αλλά θετική ήταν και η συμβολή των μη ταξινομημένων προϊόντων, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 12,4 εκατ. ευρώ ή 18,4%.

Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη κάμψη

Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση τόσο σε απόλυτους όσο και σε ποσοστιαίους όρους, με πτώση 2,488 δισ. ή 26,3%, επηρεάζοντας καθοριστικά τη συνολική εικόνα των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα μηχανήματα–οχήματα (-52,9 εκατ. ευρώ, -1,8%) και οι πρώτες ύλες (-40,5 εκατ., -3,9%). Τέλος, τα βιομηχανικά προϊόντα ενισχύθηκαν κατά €125,0 εκατ. ή 2,8%, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία.

Διατήρηση μεριδίου στην Ε.Ε.

Όσον αφορά τους εξαγωγικούς προορισμούς κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025, σημειώθηκε οριακή μείωση κατά 0,5% στις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 16,470 δισ., έναντι 16,561 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η πτώση ήταν εντονότερη προς τις τρίτες χώρες, όπου οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 11,1% και διαμορφώθηκαν σε 12 δισ., έναντι 13.499 δισ. πέρυσι.

Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του συνόλου των εξαγωγών ενισχύθηκε στο 57,8% από 55,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ το μερίδιο των τρίτων χωρών περιορίστηκε στο 42,2% από 44,9%. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς την Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 5,2% και ανήλθαν σε 14,633 δισ. έναντι 13,9 δισ., ενώ προς τις τρίτες χώρες καταγράφηκε επίσης αύξηση κατά 4,2%, με τις εξαγωγές να διαμορφώνονται σε 7,480 δισ. έναντι 7,178 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 66,2%, ενώ το μερίδιο των τρίτων χωρών διαμορφώθηκε στο 33,8%.

naftemporiki.gr

Διαβάστε ακόμη:

Στα 19,48 δισ. το εμπορικό έλλειμμα στο 7μηνο – Πτώση 5,3% στις εξαγωγές