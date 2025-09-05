Στα 19,48 δισ. το εμπορικό έλλειμμα στο 7μηνο – Πτώση 5,3% στις εξαγωγές

Στα 19,48 δισ. μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στο 7μηνο του έτους, με τις εξαγωγές να καταγράφουν πτώση 5,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ειδικότερα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 0,5% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024, οπότε και είχε διαμορφωθεί σε 19,573 δισ. ευρώ. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 524,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,3% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 375,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,3%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 υποχώρησε στα 28,472 δισ. ευρώ, έναντι 30,06 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 5,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1,025 δισ. ευρώ, δηλαδή 4,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1,076 δισ., δηλαδή 5,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024.

Πτωτικά και οι εισαγωγές

Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές, η συνολική αξία τους στο 7μηνου του έτους υποοχώρησε στο ποσό των 47,955 δισ., έναντι 49,633 δισ. ίδιο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 3,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1,55 δισ., δηλαδή 4,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1,451 δισ. ευρώ, δηλαδή 3,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024.

Αύξηση 4% στο εμπορικό έλλειμμα τον Ιούλιο

Εστιάζοντας στα στοιχεία του Ιουλίου 2025, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2,922 δισ., έναντι 2,809 δισ. τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, παρουσιάζοντας αύξηση 4%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών τον φετινό Ιούλιο υποχώρησε στο ποσό των 7,279 δισ., έναντι 7,51 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2024 παρουσιάζοντας μείωση 3,1%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών υποχώρησε στο ποσό των 4,357 δισ., έναντι 4,7 δισ. τον Ιούλιο 2024, καταγράφοντας πτώση 7,3%.

