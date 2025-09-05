Logo Image

Κατέβασε ταχύτητα η ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη 1,7% το β’ τρίμηνο

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

Κατέβασε ταχύτητα η ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη 1,7% το β’ τρίμηνο

Με βάση τις έως τώρα εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου, για το σύνολο του έτους η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2,3%

Ραλλού Αλεξοπούλου [email protected]

Κάτω από το 2% διαμορφώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης το β΄ τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,7%.

Κύριο χαρακτηριστικό η αύξηση των επενδύσεων κατά 6,5% το 2ο τρίμηνο και η μείωση των εισαγωγών κατά 3,2%. Χωρίς ουσιαστικές μεταβολές σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, κατά 1% αυξήθηκε η καταναλωτική δαπάνη ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,9%.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους το ΑΕΠ αναπτύχθηκε 2,2%, ενώ για το σύνολο του έτους ο στόχος είναι ανάπτυξη 2,3%.

Τριμηνιαίες μεταβολές

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025.
  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 7,4% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2025.
  • Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,3% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,03%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,6%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 0,9% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2025. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,8%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 2,0%.

Ετήσιες μεταβολές

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,0% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024.
  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 6,5% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2024.
  • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,9% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2024. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,9%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 3,2% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,8% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,5%.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube