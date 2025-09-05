Κατέβασε ταχύτητα η ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη 1,7% το β’ τρίμηνο

Κάτω από το 2% διαμορφώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης το β΄ τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,7%.

Κύριο χαρακτηριστικό η αύξηση των επενδύσεων κατά 6,5% το 2ο τρίμηνο και η μείωση των εισαγωγών κατά 3,2%. Χωρίς ουσιαστικές μεταβολές σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, κατά 1% αυξήθηκε η καταναλωτική δαπάνη ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,9%.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους το ΑΕΠ αναπτύχθηκε 2,2%, ενώ για το σύνολο του έτους ο στόχος είναι ανάπτυξη 2,3%.

Τριμηνιαίες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 7,4% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2025.

Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,3% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,03%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,6%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 0,9% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2025. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,8%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 2,0%.

Ετήσιες μεταβολές