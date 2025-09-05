Φορολογικό reset για τις οικογένειες στη ΔΕΘ – Τι φέρνει το πακέτο Μητσοτάκη

Ριζικές αλλαγές επιφυλάσσει η κυβέρνηση στην φορολογία των φυσικών προσώπων με έμφαση στις οικογένειες.

Αν και το τελικό σχέδιο κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό μέχρι τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το βράδυ του Σαββάτου, αυτό που ξεκαθαρίζεται από όλες τις πλευρές είναι ότι βασικός στόχος των αλλαγών είναι να στηριχθούν κυρίως οι οικογένειες με παιδιά, αφήνοντας «έξω» την πολιτική των επιδομάτων.

Φορολογία αλά Γαλλία

Σύμφωνα με πληροφορίες, βάση για τις αποφάσεις που ελήφθησαν είναι το φορολογικό μοντέλο που ακολουθείται στη Γαλλία, προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα. Με αυτό τον τρόπο θα προκύψουν σημαντικές ελαφρύνσεις από το πρώτο παιδί και κυρίως για τους πολύτεκνους. Παράλληλα οι όποιες αλλαγές θα φανούν άμεσα στην τσέπη των φορολογουμένων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα εισοδήματα που δηλώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις του 2024, οι οικογένειες με 1 έως 3 προστατευόμενα τέκνα ανήλθαν σε 1.260.681 καταβάλλοντας φόρο εισοδήματος 4,57 δισ. ευρώ. Ειδικότερα :

616.119 οικογένειες με 1 παιδί πλήρωσαν φόρο εισοδήματος συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ.

536.495 οικογένειες με 2 παιδιά πλήρωσαν συνολικά φόρο 2,18 δισ. ευρώ

108.067 οικογένειες με 3 παιδιά πλήρωσαν συνολικά 381,39 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός των πολύτεκνων οικογενειών ανήλθε σε 22.542 ενώ ο συνολικός φόρος εισοδήματος που κατέβαλαν ήταν 55,76 εκατομμύρια ευρώ.

Άλλωστε οι αλλαγές που θα ανακοινωθούν έχουν άμεση σχέση και με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Η χώρα μας κατέγραψε αρνητικά ρεκόρ γεννήσεων το 2023 με μόλις 71.181 παιδιά να φοιτούν στην α΄ δημοτικού, με ειδικούς και φορείς να κρούουν συνεχώς τον κώδωνα του κινδύνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το 2023 γεννήθηκαν στην Ελλάδα μόλις 71.455 παιδιά, αριθμός που αποτελεί ιστορικό χαμηλό. Από το 2010 ο ετήσιος αριθμός γεννήσεων έχει μειωθεί κατά περίπου 38%, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την οικονομική κρίση των προηγούμενων ετών. Σύμφωνα μάλιστα με τις εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, είναι πολύ πιθανό το 2050 ο πληθυσμός στην Ελλάδα να φτάνει μόλις τα 8 εκατ. εκ των οποίων πάνω από το 35% θα είναι ηλικίας άνω των 65 ετών.

Άλλες παρεμβάσεις

Eπιπλέον, στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού αναμένεται να ακούσουμε παρεμβάσεις που σχετίζονται με:

ελαφρύνσεις στους άμεσους φόρους εισοδήματος με έμφαση στα εισοδήματα της μεσαίας τάξης (περιοχή 20.000–50.000 ευρώ), ώστε μισθωτοί και νοικοκυριά να δουν άμεσο διαθέσιμο εισόδημα. Διορθωτικές κινήσεις θα υπάρξουν και στο τεκμήριο των ελευθέρων επαγγελματιών

μέτρα ανακούφισης στο κόστος στέγασης αρχής γενομένης με την καταβολή ενός ενοικίου στο τέλος Νοεμβρίου, οι κατοικίες με χαμηλό ενοίκιο μέσω κοινωνικής αντιπαροχής ακόμα και ένα «Σπίτι μου ΙΙΙ».

ένστολοι. Μια από τις κοινωνικές ομάδες που αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού είναι οι ένστολοι. Προ μηνών η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει αυξήσεις σε δύο φάσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η δεύτερη φάση αυξήσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις θα ισχύσει από 1η Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να υπάρξει εξομοίωση και με τα άλλα σώματα ασφαλείας.

εργαζόμενοι – συνταξιούχοι. Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, παρέμβαση στην προσωπική διαφορά συνταξιούχων ενώ μένει να φανεί αν στις οριστικές αποφάσεις έχουν συμπεριληφθεί και η διεύρυνση του νέου μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ που θα καταβληθεί σε πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχους στο τέλος Νοεμβρίου.

Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι οι πολίτες δεν θα ακούσουν κάτι από τον πρωθυπουργό σχετικά με μειώσεις έμμεσων φόρων /ΦΠΑ καθώς δεν διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις θα τις μετακυλήσουν στις τελικές τιμές καταναλωτή αλλά και οι επαναφορά του 13ου ή/και του 14ου μισθού σε δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους.