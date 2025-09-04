Κομισιόν για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: «Παραμένει υψίστης πολιτικής και στρατηγικής σημασίας» έργο

Η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα Ενέργειας, Άννα Κάιζα, δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες, ότι το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου Great Sea Interconnector (GSI) «παραμένει υψίστης πολιτικής και στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάνουμε ό,τι είναι εντός των δυνατοτήτων μας για να διασφαλίσουμε ότι αυτό το έργο θα υλοποιηθεί».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εκπρόσωπος είπε ότι «είναι απολύτως κρίσιμο για να μπει ένα τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου» και μόλις υλοποιηθεί, «θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας προς όφελος των επιχειρήσεων, των εταιρειών και των καταναλωτών στην περιοχή».

Για την χρηματοδότηση του έργου

Σχετικά με τη χρηματοδότηση η κυρία Κάιζα τόνισε ότι «έχει το καθεστώς του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) και έχει λάβει χρηματοδότηση όλα αυτά τα χρόνια από διάφορους μηχανισμούς μας» και «προτού αυτό το έργο γίνει επιλέξιμο για χρηματοδότηση από την ΕΕ, έχει περάσει από αρκετά αυστηρό έλεγχο από την Επιτροπή, από τους φορείς του έργου, διότι φυσικά πρέπει να αποδεικνύει την οικονομική του βιωσιμότητα.

Το έργο αυτό υλοποιείται ήδη εδώ και αρκετά χρόνια και θα θέλαμε να δούμε την ολοκλήρωσή του το συντομότερο δυνατόν», «πρόκειται για Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθορισμένο χρονοδιάγραμμα από την Επιτροπή» και κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά το έργο λέγοντας πως «είμαστε ενήμεροι για την έναρξη έρευνας από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Δημόσιου Εισαγγελέα (EPPO) και δεν έχουμε κανένα σχόλιο να κάνουμε για το ζήτημα αυτό», καθώς «πρόκειται για εξελισσόμενες διαδικασίες, οπότε δεν θα τις σχολιάσουμε με κανέναν τρόπο».

Διαβάστε ακόμη:

→ Reuters: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαιώνει την έρευνα για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου