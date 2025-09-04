Reuters: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαιώνει την έρευνα για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς διερευνούν πιθανά ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέει την Ευρώπη με την ανατολική Μεσόγειο, δήλωσαν ο πρόεδρος της Κύπρου και η εισαγγελική αρχή.

Ο ελληνικός φορέας εκμετάλλευσης του ηλεκτρικού δικτύου ΑΔΜΗΕ κατασκευάζει το καλώδιο Great Sea Interconnector για να συνδέσει τα ευρωπαϊκά και κυπριακά δίκτυα μεταφοράς και αργότερα να επεκταθεί στο Ισραήλ.

Το έργο έχει πληγεί από πολλαπλές καθυστερήσεις και η Λευκωσία ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος και τη βιωσιμότητά του. Η Ελλάδα επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στο έργο τον Μάρτιο, μετά από αναφορές ότι είχε σταματήσει για οικονομικούς και γεωπολιτικούς λόγους.

Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε στους δημοσιογράφους αργά την Τετάρτη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για «πιθανά ποινικά αδικήματα».

«Η EPPO μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει έρευνα», ανέφερε η υπηρεσία σε γραπτή απάντηση στο Reuters. «Δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας».

Η αντίδραση της Αθήνας

Στην Αθήνα, ο ΑΔΜΗΕ αρνήθηκε να σχολιάσει. Παράλληλα, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει ενεργά το έργο, αλλά η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε λάβει καμία όχληση σχετικά με την έρευνα. Ο Έλληνας φορέας εκμετάλλευσης ανέλαβε το έργο το 2023, αντικαθιστώντας έναν διαχειριστή έργου με έδρα την Κύπρο.

Ο Πιοτρ Σέραφιν, Επίτροπος Δημοσιονομικών Υποθέσεων και καταπολέμησης της απάτης της ΕΕ στην Κύπρο, αρνήθηκε να σχολιάσει την Πέμπτη, επικαλούμενος την ανεξαρτησία της EPPO. Δήλωσε ότι δεν γνώριζε καμία ανησυχία που εξέφρασε το γραφείο του σχετικά με το έργο.

Με την ολοκλήρωσή του, οι φορείς υλοποίησης του έργου λένε ότι η σύνδεση θα είναι «το μακρύτερο» καλώδιο υψηλής τάσης στον κόσμο, μήκους 1.240 χλμ. (770,5 μίλια) και επίσης το βαθύτερο στα 3.000 μέτρα.