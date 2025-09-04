Logo Image

ΔΕΘ 2025: Η «Ναυτεμπορική» με live κάλυψη και Forum για το μέλλον της Βόρειας Ελλάδας

Δυναμικό «παρών» στα 100 χρόνια του θεσμού

Ακόμη πιο δυναμικό «παρών» δηλώνει η «Ναυτεμπορική» στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυση του θεσμού.

Μέσα από συνεντεύξεις και ουσιαστικές παρεμβάσεις, θα αναλύσουμε σύγχρονες προκλήσεις όπως η τεχνολογική πρόοδος, η βιώσιμη ανάπτυξη και οι μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, συμβάλλοντας στον γόνιμο διάλογο για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας.

Συντονιστείτε μαζί μας για:

  • Καθημερινή δημοσιογραφική κάλυψη από έγκριτους δημοσιογράφους, ρεπορτάζ, live συνδέσεις και συνεντεύξεις στο ανανεωμένο στούντιο της «Ν» στο Περίπτερο 8-εξωτερικό stand 17
  • Το Οικονομικό-επιχειρηματικό Forum «Η Βόρεια Ελλάδα του Μέλλοντος», σε συνδιοργάνωση με τη ΔΕΘ-HELEXPO, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στις 10:00 π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» (Αίθουσα C) με κορυφαίους εκπροσώπους της πολιτικής σκηνής, των κλαδικών φορέων και του επιχειρείν.
  • Κλήρωση μιας υποτροφίας του Mediterranean College, για το πρόγραμμα Executive Diploma για τους επισκέπτες του Περιπτέρου 6-13/9 και τους συμμετέχοντες του Forum, η τυχερή ή ο τυχερός της οποίας θα αναδειχθεί το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στο Περίπτερο της «Ν»!

Βρείτε το Πρόγραμμα του Forum εδώ και τους Ομιλητές εδώ. Παρακολουθήστε την επικαιρότητα της ΔΕΘ εδώ.

