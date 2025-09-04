ΔΕΘ 2025: Η «Ναυτεμπορική» με live κάλυψη και Forum για το μέλλον της Βόρειας Ελλάδας

Ακόμη πιο δυναμικό «παρών» δηλώνει η «Ναυτεμπορική» στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυση του θεσμού.

Μέσα από συνεντεύξεις και ουσιαστικές παρεμβάσεις, θα αναλύσουμε σύγχρονες προκλήσεις όπως η τεχνολογική πρόοδος, η βιώσιμη ανάπτυξη και οι μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, συμβάλλοντας στον γόνιμο διάλογο για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας.

Συντονιστείτε μαζί μας για:

Καθημερινή δημοσιογραφική κάλυψη από έγκριτους δημοσιογράφους, ρεπορτάζ, live συνδέσεις και συνεντεύξεις στο ανανεωμένο στούντιο της «Ν» στο Περίπτερο 8-εξωτερικό stand 17

Το Οικονομικό-επιχειρηματικό Forum «Η Βόρεια Ελλάδα του Μέλλοντος», σε συνδιοργάνωση με τη ΔΕΘ-HELEXPO, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στις 10:00 π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» (Αίθουσα C) με κορυφαίους εκπροσώπους της πολιτικής σκηνής, των κλαδικών φορέων και του επιχειρείν.

Κλήρωση μιας υποτροφίας του Mediterranean College, για το πρόγραμμα Executive Diploma για τους επισκέπτες του Περιπτέρου 6-13/9 και τους συμμετέχοντες του Forum, η τυχερή ή ο τυχερός της οποίας θα αναδειχθεί το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στο Περίπτερο της «Ν»!

Βρείτε το Πρόγραμμα του Forum εδώ και τους Ομιλητές εδώ. Παρακολουθήστε την επικαιρότητα της ΔΕΘ εδώ.