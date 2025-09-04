Υδρογονάνθρακες: Το επόμενο γεωπολιτικό crash test για την Ελλάδα

Κρίσιμο crash test για τα ενεργειακά σχέδια της χώρας συνιστά ο εν εξελίξει διαγωνισμός υδρογονανθράκων, μετά και το διαφαινόμενο τέλος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Η ενδεχόμενη επιτυχία του διαγωνισμού και δη με τη συμμετοχή της Chevron θα έρθει, όπως διατείνονται αρμόδιες πηγές, να αντισταθμίσει την τουρκική επιθετικότητα στην περιοχή που – προς ώρας – φαίνεται να «δικαιώνεται» με την εγκατάλειψη του project «Great Sea Interconnector» από την Κύπρο υπό το βάρος του υψηλού γεωπολιτικού ρίσκου.

Υπενθυμίζεται πως πέρυσι το καλοκαίρι τα ερευνητικά πλοία που επιχειρούσαν νότια της Κάσου, υλοποιώντας έρευνες βυθού για την πόντιση του καλωδίου, παρεμποδίστηκαν και διακόπηκαν μετά από παρέμβαση της Άγκυρας επί του πεδίου, χωρίς έκτοτε να επαναληφθούν, μέχρι και τις τελευταίες δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη για επανέναρξή τους εντός διμήνου συνοδεία ελληνικής στρατιωτικής ισχύος.

H Chevron και η τουρκική επιθετικότητα

Αναλυτικότερα, στην περίπτωση των υδρογονανθράκων η προσοχή της ελληνικής κυβέρνησης εστιάζει στη συμμετοχή της Chevron στον διαγωνισμό, ως εγγύηση απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, που συνεπικουρείται στην περιοχή από τον παράγοντα «Λιβύη». Άλλωστε, οι δηλώσεις της τουρκικής πλευράς δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών τόσο για τις προθέσεις της γεοτονικής χώρας όσο και για τις συνολικότερες διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, αφήνοντας πίσω το κλίμα των «ήρεμων νερών», στο οποίο πολλά επένδυσε η ελληνική κυβέρνηση, ανέφερε στις 29 Αυγούστου στο TGR Haber ότι «η Αθήνα ανοίγει την πόρτα της κρίσης, με γεωστρατηγικό κόστος για εκείνη και ότι δεν θα διστάσει να μπει σε αντιπαράθεση μαζί της».

Ο διαγωνισμός

Το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με πληροφορίες, για τον διαγωνισμό που ολοκληρώνεται την επόμενη Τετάρτη στις 17:00 θέλει τις Helleniq Energy και Chevron να υποβάλουν προσφορές για να αποκτήσουν δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης στις προτεινόμενες περιοχές και μάλιστα υπό το σχήμα κοινοπραξίας, πράγμα που αν ευοδωθεί θα ανακοινωθεί μετά τον διαγωνισμό.

Σε κάθε περίπτωση, όπως καθίσταται σαφές από μια απλή ανάγνωση του ενεργειακού χάρτη της περιοχής, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αναμένεται να σφραγίσουν τις γεωπολιτικές εξελίξεις συνολικότερα, ιδίως στο σενάριο που η Chevron βρίσκεται μεταξύ των αναδόχων, καθώς θα αποτελέσει μια πρώτη ισχυρή απάντηση στις αξιώσεις της Λιβύης στην περιοχή, που σημειωτέον, όπως μεταφέρουν πηγές, επιχειρεί να προσελκύσει στα δικά της ύδατα και οικόπεδα πετρελαϊκούς κολοσσούς που βλέπουν ενδιαφέρον στις ελληνικές θάλασσες.

Τα επόμενα βήματα

Ως προς τα επόμενα βήματα και το συνολικότερο χρονοδιάγραμμα, η ολοκλήρωση του διαγωνισμού και η ανάδειξη των επιτυχόντων θα σημάνει την έναρξη της διαδικασίας για την κατάρτιση της σύμβασης προκειμένου αυτή να κυρωθεί από την ελληνική Βουλή μέχρι τα τέλη του χρόνου.

Εν συνεχεία αναλαμβάνουν οι εταιρείες, με τα βασικά χρονοδιαγράμματα να προβλέπουν 3 χρόνια για την πραγματοποίηση δυσδιάστατων σεισμικών ερευνών και 3 χρόνια για 3D σεισμικές έρευνες, για να φτάσουμε στο στάδιο της ερευνητικής γεώτρησης, όπου και βρίσκεται σήμερα η Exxon Mobil στις παραχωρήσεις που κατέχει Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης.