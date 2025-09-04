Στο off η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Ένα βήμα από τους τίτλους τέλους;

Νέα διάσταση στο «πολύπαθο» έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου έδωσε η χθεσινή αποκάλυψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Χριστοδουλίδης αποκάλυψε πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έπειτα από διάφορες καταγγελίες αποφάσισε να ανοίξει υπόθεση διερεύνησης για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα σε σχέση με το project «Great Sea Interconnector», ωστόσο επανέλαβε τη στρατηγική σημασία του έργου και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει καμία διάσταση απόψεων μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας.

«Θέλω να σας ενημερώσω ότι σήμερα το απόγευμα έχω ενημερωθεί ότι η Νομική Υπηρεσία (της Κύπρου) ενημερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι μετά από διάφορες καταγγελίες που έγιναν εδώ και καιρό και έχουν διερευνηθεί αποφάσισε να ανοίξει υπόθεση διερεύνησης για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο». Παραδέχθηκε πως οι έρευνες που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «φυσικά και φέρνουν καθυστερήσεις, αλλά πάνω από όλα είναι η φήμη, η αξιοπιστία της χώρας μας».

Ως προς το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης επανέλαβε ότι «η θέση της Λευκωσίας είναι ξεκάθαρη, η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ενιαία. Το έργο είναι στρατηγικής σημασίας. Η βιωσιμότητά του εξαρτάται από την υλοποίηση δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο φορέας υλοποίησης που είναι ο ΑΔΜΗΕ και αναμένουμε την υλοποίηση των συγκεκριμένων δεσμεύσεων».

«Μη έργο»

Στην περίπτωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου φέρεται να απομένουν ακόμη οι επίσημοι «τίτλοι τέλους» για το έργο, με τον διπλωματικό μαραθώνιο ναι μεν να συνεχίζεται, τη δε Κυπριακή πλευρά να κάνει λόγο για μη βιώσιμο έργο και επομένως «μη έργο».

Ειδικότερα, τα παραπάνω υπογραμμίζουν και αναδεικνύουν την κρίσιμη γεωπολιτική διάσταση που σκεπάζει και καθορίζει τις εξελίξεις επί του πεδίου, με την Τουρκία, όπως προαναφέρθηκε, να μετράει ήδη μια επιτυχημένη παρεμπόδιση των ερευνών έξω από την Κάσο το καλοκαίρι του 2024 και τη διάθεση να επαναλάβει ανάλογες πρακτικές. Η δε Ελλάδα, δηλώνει έτοιμη να υπερασπίσει και με στρατιωτικά μέσα τη συνέχιση των ερευνών και η Κομισιόν επιβεβαιώνει (λεκτικά) τα περί ευρωπαϊκής διάστασης του έργου και μέχρι εκεί.

Η Κύπρος, με δηλώσεις αξιωματούχων, εμμένει στο τεχνικό σκέλος περί βιωσιμότητας, για να τεκμηριώσει την αδυναμία να στηρίξει ξεκάθαρα και ολόπλευρα το έργο μιας και, όπως επισημαίνεται, πρόκειται για ένα έργο που ακόμη παραμένει αβέβαιο αν ποτέ θα ολοκληρωθεί λόγω του γεωπολιτικού ρίσκου που υπάρχει και το οποίο, σημειωτέον, βαίνει αυξανόμενο παρά μειούμενο το τελευταίο διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα, όπως αποτυπώνονται για την ώρα στο φως της δημοσιότητας με τις δηλώσεις αξιωματούχων εκατέρωθεν, φέρνουν στο επίκεντρο την Κύπρο και την απόφασή της να στηρίξει ή όχι το έργο, γεγονός που στο θετικό σενάριο σημαίνει «πράσινο φως» για την ανάκτηση από τον ΑΔΜΗΕ των 25 εκατ. ευρώ και επομένως χρηματοδότηση του έργου από το αδελφό κράτος, ενώ στο έτερο αρνητικό σενάριο, «ναυάγιο» και οριστική εγκατάλειψή του.

Το γεωπολιτικό ρίσκο η πραγματική αιτία

Οι απαρχές της ασυμφωνίας των δύο πλευρών επί του έργου, που εκφράζεται με τον «μανδύα» της βιωσιμότητας, εδράζονται στο υψηλό γεωπολιτικό ρίσκο. Άλλωστε πηγές της αγοράς που κλήθηκαν να σχολιάσουν τις εξελίξεις, μιλώντας στη «Ν» υποδεικνύουν μόνη δυνατή λύση μια ευρωπαϊκή λύση, που όμως δεν προκύπτει από κάπου για την ώρα και παρά το γεγονός ότι το έργο έχει χαρακτηριστεί «Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος», αίρει την ενεργειακή απομόνωση ενός κράτους-μέλους και τυγχάνει κοινοτικής χρηματοδότησης περί τα 657 εκατ. ευρώ.