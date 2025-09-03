Καλώδιο Κρήτης – Κύπρου: Σκηνικό ανατροπής με αιχμές Λευκωσίας κατά ΑΔΜΗΕ και έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σκηνικό πλήρους ανατροπής στην προοπτική υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας διαμορφώνει η παρέμβαση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σχεδόν ταυτόχρονα με τον υπουργό ενέργειας Στ. Παπασταύρου που καλούσε την κυπριακή πλευρά να ξεκαθαρίσει τη θέση της, ο κ. Χριστοδουλίδης διαβεβαίωνε μεν ότι δεν υπάρχει διαφορά με την ελληνική κυβέρνηση αλλά έριχνε δύο «βόμβες».

Πρώτον επεσήμανε την ανάγκη υλοποίησης των υποχρεώσεων του ΑΔΜΗΕ και δεύτερον (και πιο σημαντικό)

και δεύτερον (και πιο σημαντικό) Γνωστοποίησε ότι όπως ενημερώθηκε από τη Νομική Υπηρεσία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχίζει έρευνα σε σχέση με πιθανά ποινικά αδικήματα γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Οι δηλώσεις του κ. Χριστοδουλίδη έγιναν προς τους δημοσιογράφους κατά την προσέλευσή του σε εκδήλωση, στη Λευκωσία.

Ο Κύπριος Πρόεδρος ρωτήθηκε ποια είναι η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ζήτημα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Η βιωσιμότητα εξαρτάται από τις δεσμεύσεις του ΑΔΜΗΕ

«Η θέση της Λευκωσίας είναι ξεκάθαρη και ενιαία. Το έργο είναι στρατηγικής σημασίας. Η βιωσιμότητά του εξαρτάται από την υλοποίηση δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο φορέας υλοποίησης που είναι ο ΑΔΜΗΕ και αναμένουμε την υλοποίηση των συγκεκριμένων δεσμεύσεων», ανέφερε επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά

Πρόσθεσε ότι ενημερώθηκε το απόγευμα ότι η Νομική Υπηρεσία ενημερώθηκε με τη σειρά της από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι έπειτα από διάφορες καταγγελίες που έγιναν εδώ και καιρό και που έχουν διερευνηθεί, αποφάσισε να ανοίξει υπόθεση διερεύνησης για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο.

Αγνωστο ποιους ακριβώς αφορά η έρευνα

Ερωτηθείς ποιους αφορά απάντησε πως «δεν αναφέρεται σε ποιους».

Σε σχετική ερώτηση είπε πάντως ότι δεν υπάρχουν διαφορές με την ελληνική Κυβέρνηση.

«Υπάρχουν υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο ΑΔΜΗΕ και για να είναι βιώσιμο το έργο αυτές τις υποχρεώσεις πρέπει να τις υλοποιήσει», ανέφερε.

Φυσικά και προκαλεί καθυστέρηση

Ερωτηθείς εάν η έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που αφορά στο καλώδιο φέρνει καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων, ο Πρόεδρος είπε ότι «φυσικά και φέρνουν καθυστερήσεις. Σημείωσε όμως ότι πάνω από όλα είναι η φήμη, η αξιοπιστία της χώρας μας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και κανένας δεν έχει δικαίωμα να παίζει με αυτή τη φήμη και αξιοπιστία.

Παπασταύρου: Η Λευκωσία να ξεκαθαρίσει τη θέση της

Νωρίτερα και σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου Μάκη Κεραυνού, ο οποίος αμφισβήτησε την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, ο Υπουργός Ενέργειας Στ. Παπασταύρου, είχε ζητήσει από τη Λευκωσία να ξεκαθαρίσει τη θέση της.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Παπασταύρου ανάφερε ότι οι δηλώσεις του κ. Κεραυνού, οι οποίες αμφισβητούν τη βιωσιμότητα του έργου «στέλνουν ένα αμφίσημο μήνυμα» καθώς «δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά, ιδιαίτερα όταν το έργο αυτό είναι στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο καθώς θα τερματίσει την ενεργειακή της απομόνωση και καθώς μόλις στις 31 Ιουλίου «η Ρυθμιστική Αρχή της Κύπρου ενέκρινε τα 25 εκατ. έσοδα για την υλοποίηση του έργου».

Ο κ. Παπασταύρου έκανε λόγο για δηλώσεις που κινούνται σε σαφώς αντίθετη κατεύθυνση, ενώ γνωστοποίησε ότι η ελληνική πλευρά δεν είναι κοινωνός των δύο ανεξάρτητων μελετών που επικαλέστηκε ο κ. Κεραυνός.

«Είναι επιτακτική ανάγκη η κυπριακή πλευρά να ξεκαθαρίσει τη θέση της», ανέφερε ο κ. Παπασταύρου.