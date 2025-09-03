Logo Image

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

Πόσο ανθεκτικός είναι ο ελληνικός τουρισμός

Μιλούν στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής ο Γιώργος Βερνίκος, Γενικός Γραμματέας ΣΕΤΕ και Πρόεδρος ΙΝΣΕΤΕ, και ο Βασίλης Αργυράκης, Ταμίας Συνδέσμου STAMA

«Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να δείχνει σημάδια δυναμικής ανάπτυξης», τόνισε μιλώντας στην εκπομπή In Business με τη Μαρία Σμιλίδου, στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΤΕ και Πρόεδρος του ΙΝΣΕΤΕ, Γιώργος Βερνίκος.

Όπως σημείωσε, υπάρχει άνοδος στις αφίξεις και μεγαλύτερη άνοδος στο συνάλλαγμα που εισρέει.

Ακόμα πρόσθεσε πως αυξημένη κίνηση υπήρξε από Ινδούς τουρίστες, ενώ έμφαση έδωσε στο να έρθουν στην Ελλάδα για εργασία άνθρωποι από την Ινδία.

Τα στοιχεία για τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από τη μεριά του, ο Ταμίας του Συνδέσμου STAMA, Βασίλης Αργυράκης, αναφερόμενος στην έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ για τις διαθέσιμες κλίνες στη βραχυχρόνια μίσθωση, σχολίασε πως η έρευνα δεν είναι πρωτογενής καθώς στοιχεία έχουν ληφθεί από αμερικανική εταιρεία.

Τέλος, επεσήμανε πως υπάρχει σημαντική απόκλιση από την πραγματικότητα καθώς η έρευνα δεν ξεχωρίζει ποια καταλύματα είναι μακροχρόνια και ποια τουριστικά με άδεια ΕΟΤ.

